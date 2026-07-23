Ветеран СВО из Башкирии после фронта вернулся к любимой работе

Ветеран специальной военной операции из Учалинского района Сергей Феденёв открыл собственный бизнес. Он занимается художественной обработкой древесины, вырезает картины, авторскую мебель, лестницы. О деятельности бойца в мирной жизни рассказал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
Сергей Феденёв в своё время, когда вернулся после службы на Северном Кавказе, уже открывал пилораму. Но, когда пришло время, отправился защищать Родину на Донбасс. Вернувшись домой, ветеран вновь вернулся к любимой работе.
По словам Андрея Назарова, Сергей Феденёв через соцконтракт получил выплату и купил рейсмусовый станок. Ему помогли специалисты Центра «Мой бизнес» в Учалах, которые оформили необходимые документы, провели расчётами и сопровождали предпринимателя на всех этапах.
«Всего же с начала года в учалинском офисе „Мой бизнес“ поддержку по соцконтракту получили 39 предпринимателей. И это только в одном нашем муниципалитете. В Башкортостане для участников СВО и членов их семей действует комплекс мер поддержки, это льготные займы, гарантии, лизинг, консультации и образовательные программы. Наши защитники умеют не только служить, но и создавать. Мы обязаны помочь им уверенно вернуться в мирную жизнь и работать на родной земле», — отметил Андрей Назаров.
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