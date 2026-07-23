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11:26 (UTC+5), 23 Июля 2026

Братья из Башкирии пожертвовали свыше 2 млн рублей на нужды бойцов СВО

Фото: предоставлено Денисом Казаковым | личный архив
Иван Вавилов

Уроженцы Башкортостана Павел и Денис Казаковы с первых дней спецоперации включились в волонтерскую работу, выделив на формирование гуманитарных грузов для фронта более двух миллионов рублей собственных и привлеченных средств. О братьях-двойняшках рассказали в ЦУР республики со ссылкой на министра молодежной политики РБ Вито Сабирова.

Так, на передовую регулярно уходят машины с продуктами длительного хранения, медикаментами, запчастями для автотранспорта, техническими комплектующими, бытовой химией и востребованными спутниковыми системами связи. Со временем к инициативе присоединились местные волонтеры и неравнодушные жители.

В апреле 2025 года Казаковы лично отправились на Запорожское направление с крупной партией помощи, а в августе того же года совершили новую поездку, доставив бойцам полный борт необходимого снаряжения и расходных материалов.

Ранее в Башкирии начали обучение участников СВО в качестве волонтеров-наставников.

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