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21:48 (UTC+5), 22 Июля 2026

В Башкирии начали обучение участников СВО в качестве волонтеров-наставников

Практика включает в себя проведение обучения, а также формирование пула волонтеров-наставников из числа участников спецоперации для организации их системной работы с молодежью.

Фото: Минмолодежи ПБ | Пресс-служба
Наталья Овчарук

Как рассказали в пресс-службе региональной Минмолодежи, программа включает в себя не только приобретение компетенций в области безопасного и эффективного сопровождения молодежи и подростков группы риска, но и развитие личной устойчивости наставника, понимание психологических особенностей молодежи, построение доверительных отношений, конструктивной коммуникации  и разрешение конфликтных ситуаций.

«Порядка 70 участников специальной военной операции станут наставниками нашей молодежи по всей республике. Вместе с психологами нашего Ресурсного центра участники изучат портрет современного подростка, научатся коммуникации и трансляции ценностей молодым, узнают, где брать ресурсы и мотивацию, как сохранять устойчивость и границы», — объяснил министр молодежной политики региона Вито Сабиров.

После обучения волонтеры-наставники смогут проводить гражданско-патриотические мероприятия и помогать молодежи эффективно самореализоваться.

Минмолодежи РБ Пресс-служба
Минмолодежи РБ Пресс-служба
Минмолодежи РБ Пресс-служба
Минмолодежи РБ Пресс-служба
Фото: Минмолодежи РБ | Пресс-служба
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Над программой трудятся специалисты Минмолодежи региона, Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан и Ассоциации ветеранов специальной военной операции в республике. Волонтеров-наставников обучают по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова о реализации профилактико-наставнической программы «Наше будущее», а также в рамках реализации практики поддержки добровольчества по итогам федерального конкурса «Регион добрых дел — 2025».

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что волонтеры СВО могут получить новую меру поддержки.  Депутаты Госсобрания республики приняли в первом чтении законопроект о бесплатных парковках для этой категории граждан.

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