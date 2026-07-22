В Башкирии начали обучение участников СВО в качестве волонтеров-наставников

Как рассказали в пресс-службе региональной Минмолодежи, программа включает в себя не только приобретение компетенций в области безопасного и эффективного сопровождения молодежи и подростков группы риска, но и развитие личной устойчивости наставника, понимание психологических особенностей молодежи, построение доверительных отношений, конструктивной коммуникации и разрешение конфликтных ситуаций.
«Порядка 70 участников специальной военной операции станут наставниками нашей молодежи по всей республике. Вместе с психологами нашего Ресурсного центра участники изучат портрет современного подростка, научатся коммуникации и трансляции ценностей молодым, узнают, где брать ресурсы и мотивацию, как сохранять устойчивость и границы», — объяснил министр молодежной политики региона Вито Сабиров.
После обучения волонтеры-наставники смогут проводить гражданско-патриотические мероприятия и помогать молодежи эффективно самореализоваться.
Над программой трудятся специалисты Минмолодежи региона, Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан и Ассоциации ветеранов специальной военной операции в республике. Волонтеров-наставников обучают по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова о реализации профилактико-наставнической программы «Наше будущее», а также в рамках реализации практики поддержки добровольчества по итогам федерального конкурса «Регион добрых дел — 2025».
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что волонтеры СВО могут получить новую меру поддержки. Депутаты Госсобрания республики приняли в первом чтении законопроект о бесплатных парковках для этой категории граждан.
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