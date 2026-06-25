В Башкирии волонтёры СВО могут получить новую меру поддержки

На 34-м заседании Госсобрания Башкирии депутаты приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает меры государственной поддержки волонтёрам, осуществляющим свою деятельность на территориях проведения специальной военной операции.

Документ разработан в соответствии с посланием Главы республики депутатам башкирского парламента, в котором отмечена особая значимость волонтёрской деятельности в условиях СВО. Законопроект предусматривает бесплатное пользование платными парковками, расположенными на землях, находящихся в государственной собственности, для волонтёров, работающих в зоне СВО.

Законопроект получил положительное заключение правительства Республики Башкортостан. По итогам голосования депутаты поддержали инициативу и приняли документ в первом чтении.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров отметил сплочённость жителей республики в поддержке бойцов СВО.