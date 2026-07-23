Офицер полка из Башкирии сутки удерживал позиции после тяжелого ранения

Во время выполнения одной из боевых задач вверенное лейтенанту Зайнуллину подразделение держало оборону и противостояло атаке ВСУ. Противник накрыл наших бойцов плотным миномётным огнем, после чего в небе появились дроны боевиков. В том бою «Матур» получил тяжёлое ранение. Но несмотря на это, командир отбивал атаки, корректировал огонь и не дал противнику занять ни метра нашей земли, пока не подошло подкрепление.

За проявленные героизм и отвагу на СВО Ринат Зайнуллин награждён орденом «За доблесть» II степени, медалью «За отвагу», медалью «За боевые отличия», медалью генерала Шаймуратова, медалью «Участнику СВО», а также государственными наградами ЛНР.

Ранее командира отделения связи батальона имени Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан» сержанта Линара Авзалова наградили медалью Жукова. Высокой государственной награды военнослужащий удостоен за подвиг на Краснолиманском направлении в ЛНР, сообщал «Башинформ».