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16:47 (UTC+5), 21 Июля 2026

Бойца из Башкирии наградили медалью Жукова за восстановление связи

Фото: администрация Агидели | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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Участника СВО из Агидели сержанта Линара Авзалова наградили медалью Жукова. Высокой государственной награды военнослужащий удостоен за подвиг на Краснолиманском направлении в ЛНР.

Линар Авзалов командует на фронте отделением связи батальона имени Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан». Как сообщили в администрации города Агидель, подвиг он совершил 26 января 2026 года. В тот день Линар Авзалов выполнял задачу по восстановлению проводной линии связи между командным пунктом и подразделениями. Во время работы ВСУ начали миномётный обстрел. Военнослужащий переждал огонь противника в укрытии, затем, несмотря на опасность, вернулся и устранил повреждение. Это позволило восстановить непрерывное управление подразделениями в полосе обороны.

Для сержанта Авзалова это не первая боевая награда. В мае 2025 года в звании ефрейтора он под обстрелом беспилотника-камикадзе на линии электропередачи восстановил повреждённый кабель ретранслятора. За этот подвиг его наградили медалями «За боевые отличия» министерства обороны РФ и «За заслуги» II степени Луганской Народной Республики.

А в августе 2025 года указом президента Российской Федерации его назначили командиром отделения и присвоили звание младшего сержанта, позднее он получил звание сержанта. Также боец имеет медаль «Участнику СВО».

Линар Авзалов подписал контракт в декабре 2024 года.

«Сила нашей армии — в единстве и взаимовыручке. Мы — одно целое, всегда готовы поддержать друг друга в трудную минуту и вместе преодолеть любые испытания. Это и есть настоящее боевое братство», — говорит Линар Авзалов.

Ранее военнослужащий танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» младший сержант Алмаз Шарафисламов спас Т-90М под атаками дронов ВСУ.

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