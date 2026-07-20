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17:33 (UTC+5), 20 Июля 2026

Танкист полка «Башкортостан» спас Т-90М под атаками дронов ВСУ

В мотострелковом полку «Башкортостан» начал работу собственный блок героизации военнослужащих — система, призванная систематически отмечать подвиги бойцов и увековечивать их имена в истории соединения. Одним из первых, кто удостоился чести быть внесённым в этот список, стал командир танка Т-90М танкового батальона имени Сергея Зорина младший сержант Алмаз Шарафисламов.

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Подвиг, за который Алмаз Шарафисламов представлен к государственной награде, произошёл в июне 2026 года на Краснолиманском направлении. В ходе ожесточённых боёв танк Шарафисламова получил серьёзные повреждения и был временно обездвижен. Несмотря на плотный артиллерийский огонь и непрекращающиеся атаки вражеских дронов, младший сержант принял решение не бросать машину.

В течение нескольких дней, рискуя жизнью под постоянным наблюдением с воздуха и обстрелами, Алмаз в одиночку устранял неисправности боевой машины. В тёмное время суток он доставлял запчасти и топливо к повреждённой машине. Работая в условиях, где каждая секунда могла стать последней, он проявил выдержку, хладнокровие и выдающееся профессиональное мастерство. После того как Т-90М получил возможность двигаться, Шарафисламов, несмотря на новые атаки дронов противника, сумел вывести танк в расположение своего батальона, сохранив дорогостоящую технику и выполнив боевую задачу.

За самоотверженность, мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Алмаз Шарафисламов представлен к медали «За воинскую доблесть II степени». Его пример станет ориентиром для всех военнослужащих полка «Башкортостан» и символом несгибаемости российского солдата.

Также ранее «Башинформу» стало известно о том, что старшего механика-водителя танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Ишмай» наградили медалью ЛНР «За отвагу».

Ранее журналисты «Башинформа» убедились сами в эффективной работе танкистов из Башкирии, когда побывали на месте временной дислокации подразделения и стали очевидцами их работы.

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