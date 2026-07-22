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23:41 (UTC+5), 22 Июля 2026

В Уфе приготовили гуманитарный груз для участников СВО 

В столице Башкирии активно продолжается сбор гуманитарной помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. На этой неделе сразу несколько организаций и предпринимателей передали для нужд защитников необходимые грузы, которые уже готовятся к отправке на передовую.

Фото: эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Как сообщил глава администрации Кировского района ггорода Илвир Нурдавлятов, компания «Союз-Строй» передала бойцам дизельный генератор. Также такое оборудование приготовили и в Дёмском районе, сказал руководитель администрации Иван Иванов. 

Такое оборудование очень востребовано в полевых условиях, где стабильное электроснабжение является залогом работы связи, техники и бытового обеспечения военнослужащих. 

В Октябрьского районе Уфы свою лепту в общее дело внёс предприниматель Денис Галиахметов. Как рассказал глава администрации Антон Тарасов, бизнесмен передал для нужд спецоперации очередную партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли бензопилы, шуруповёрты, болгарки и фонарики .

Вся переданная помощь будет оперативно направлена военнослужащим в зону проведения специальной военной операции в ближайшее время.

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