В Уфе приготовили гуманитарный груз для участников СВО 

Как сообщил глава администрации Кировского района ггорода Илвир Нурдавлятов, компания «Союз-Строй» передала бойцам дизельный генератор. Также такое оборудование приготовили и в Дёмском районе, сказал руководитель администрации Иван Иванов.
Такое оборудование очень востребовано в полевых условиях, где стабильное электроснабжение является залогом работы связи, техники и бытового обеспечения военнослужащих.
В Октябрьского районе Уфы свою лепту в общее дело внёс предприниматель Денис Галиахметов. Как рассказал глава администрации Антон Тарасов, бизнесмен передал для нужд спецоперации очередную партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли бензопилы, шуруповёрты, болгарки и фонарики .
Вся переданная помощь будет оперативно направлена военнослужащим в зону проведения специальной военной операции в ближайшее время.
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