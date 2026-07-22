Участник СВО из Башкирии изготовил для музея уникальные экспонаты

Коллекция Чишминского историко-краеведческого музея пополнилась новыми бесценными предметами. Их передал уроженец района, участник СВО с позывным «Замок», который выполняет боевые задачи на передовой с 2022 года. Как сообщили в муниципалитете, боец, всегда находит время поддерживать связь с малой родиной и регулярно отправляет в родной музей уникальные экспонаты.
Мать военнослужащего Гузяль Ибраева работает экскурсоводом Чишминского музея. Её сын в начале этого года передал зимний и летний комплекты одежды механика, которые показали на выездных выставках и вызвали большой интерес у жителей района, интересующихся с бытом солдат.
На этот раз «Замок» привёз в дар музею настольную лампу, органайзер, трофейную патронную коробку, патронную ленту автоматического станкового гранатомёта с ленточным питанием М 19, трубку холодной пристрелки ТПХ-7-80.
Особую ценность представляют лампа и органайзер, которые боец изготовил лично своими руками. Они стали живым свидетельством того, что даже в самых тяжёлых условиях боец остаётся человеком с золотыми руками, способным создавать красивые и полезные вещи.
Не менее интересна и история трофейной патронной ленты. Это оружие активно применяется ВСУ, в том числе для сбросов с квадрокоптеров. Как отмечают военные, противник часто снимает головные части и соединяет по две гранаты вместе, чтобы усилить взрыв. Теперь этот экспонат займёт достойное место в музейной экспозиции.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что домой вернулся военнослужащий первого башкирского добровольческого батальона имени Шаймуратова Альберт Бикбулатов.
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