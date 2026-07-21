Ветеран первого батальона Башкирии вернулся домой с боевыми наградами

Военнослужащий первого башкирского добровольческого батальона имени Шаймуратова Альберт Бикбулатов вернулся домой с боевыми наградами.

Уроженец Уфы Альберт Бикбулатов с позывным «Большой» стоял у истоков создания легендарного батальона. С сентября 2022 года ветеран прошёл через тяжелейшие бои, получил ранение.

Ключевым моментом боевого пути Бикбулатова стал май 2023 года. Под Артёмовском (в прошлом Бахмут), под плотным шквальным огнём противника рота под его командованием выполнила, казалось бы, невозможное — зашла на стратегически важные рубежи. В том бою командир получил тяжёлое ранение, но не сдался. Целые сутки, рискуя жизнью, «Большой» выбирался к своим, демонстрируя несгибаемую волю и мужество.

В 2025 году Альберт Бикбулатов завершил службу и вернулся в родную Уфу. Его грудь украшают медали Суворова, «За боевые отличия», «Участнику СВО» и генерала Шаймуратова. Эти награды стали признанием его личного подвига и самоотверженности при защите Отечества.

Ранее командира отделения связи батальона имени Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан» Линара Авзалова наградили медалью Жукова. Высокой государственной награды военнослужащий удостоен за подвиг на Краснолиманском направлении в ЛНР.