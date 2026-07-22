Участник СВО создал в Башкирии зоопарк-ферму

Военнослужащий Андрей Селиванов из Белорецкого района превратил давнюю мечту в бизнес, открыв зоопарк-ферму в селе Реветь. Средства на приобретение двух кобыл для прогулок и организацию уроков верховой езды мужчина получил по соцконтракту.

«Конечно, с появлением животных оживилась не только ферма, но и бизнес. При этом на всё ушло не так много времени — с документами помогли специалисты филиала госфонда „Защитники Отечества“, поддержали и при подготовке бизнес-проекта. Рад, что даже в небольшом селе, как Реветь, можно развивать своё дело, который будет приносить доход и радость людям», — цитирует Селиванова пресс-служба правительства РБ.

По данным минтруда Башкирии, благодаря господдержке свое дело уже открыли более 700 вернувшихся бойцов.

«Они оформили индивидуальное предпринимательство, самозанятость либо организовали личное подсобное хозяйство. По уровню подтвержденного трудоустройства бойцов, вернувшихся к мирной жизни, лидерами стали Мелеузовский, Янаульский районы и город Салават, где показатель занятости ветеранов превышает 80%», — отметила министр Ольга Кабанова.

Добавим, с 2026 года участники СВО в республике имеют приоритетное право на соцконтракт без учета среднедушевого дохода семьи. Главные условия для бизнеса — наличие компетенций и статус ищущего работу в центре занятости (возможно бесплатное обучение). Если ветеран имеет инвалидность I или II группы, оформить контракт может его супруга.

Ранее ветеран из Башкирии открыл автосервис.