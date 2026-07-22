Участник СВО создал в Башкирии зоопарк-ферму

Военнослужащий Андрей Селиванов из Белорецкого района превратил давнюю мечту в бизнес, открыв зоопарк-ферму в селе Реветь. Средства на приобретение двух кобыл для прогулок и организацию уроков верховой езды мужчина получил по соцконтракту.
«Конечно, с появлением животных оживилась не только ферма, но и бизнес. При этом на всё ушло не так много времени — с документами помогли специалисты филиала госфонда „Защитники Отечества“, поддержали и при подготовке бизнес-проекта. Рад, что даже в небольшом селе, как Реветь, можно развивать своё дело, который будет приносить доход и радость людям», — цитирует Селиванова пресс-служба правительства РБ.
По данным минтруда Башкирии, благодаря господдержке свое дело уже открыли более 700 вернувшихся бойцов.
«Они оформили индивидуальное предпринимательство, самозанятость либо организовали личное подсобное хозяйство. По уровню подтвержденного трудоустройства бойцов, вернувшихся к мирной жизни, лидерами стали Мелеузовский, Янаульский районы и город Салават, где показатель занятости ветеранов превышает 80%», — отметила министр Ольга Кабанова.
Добавим, с 2026 года участники СВО в республике имеют приоритетное право на соцконтракт без учета среднедушевого дохода семьи. Главные условия для бизнеса — наличие компетенций и статус ищущего работу в центре занятости (возможно бесплатное обучение). Если ветеран имеет инвалидность I или II группы, оформить контракт может его супруга.
Ранее ветеран из Башкирии открыл автосервис.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.