Ветеран СВО из Башкирии открыл автосервис и хочет помочь людям с ОВЗ

Ветеран СВО Винер Акбаров из Октябрьского, вернувшийся с фронта после тяжёлого ранения, открыл собственный бизнес. О нём рассказал глава администрации города Алексей Пальчинкий.

Идею автосервиса Винер Акбаров вынашивал три месяца, подготовил бизнес-план и теперь он работает на подъёмнике, оказывая услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

Однако главная цель предпринимателя выходит далеко за рамки коммерции. Акбаров планирует заняться переоборудованием автомобилей для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли сохранить мобильность и независимость.

На днях Винера Акбарова навестила социальный координатор центра поддержки участников СВО и их семей Венера Кречетова. Она поинтересовалась, как идут дела, обсудила дальнейшие планы и меры поддержки.

Ранее ветераны СВО из Башкирии отправились на Всероссийский турнир в Чебоксары.