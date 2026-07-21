Ветеран СВО из Башкирии открыл автосервис и хочет помочь людям с ОВЗ

Ветеран СВО Винер Акбаров из Октябрьского, вернувшийся с фронта после тяжёлого ранения, открыл собственный бизнес. О нём рассказал глава администрации города Алексей Пальчинкий.
Идею автосервиса Винер Акбаров вынашивал три месяца, подготовил бизнес-план и теперь он работает на подъёмнике, оказывая услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.
Однако главная цель предпринимателя выходит далеко за рамки коммерции. Акбаров планирует заняться переоборудованием автомобилей для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли сохранить мобильность и независимость.
На днях Винера Акбарова навестила социальный координатор центра поддержки участников СВО и их семей Венера Кречетова. Она поинтересовалась, как идут дела, обсудила дальнейшие планы и меры поддержки.
Ранее ветераны СВО из Башкирии отправились на Всероссийский турнир в Чебоксары.
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