Ветераны СВО из Башкирии отправились на Всероссийский турнир в Чебоксары

В Чебоксарах стартовали первые Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди ветеранов СВО. На стадионе «Олимпийский» на торжественной церемонии открытия участников приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев.

В соревнованиях принимают участие более 130 атлетов из 28 регионов РФ, а также сборная ЦСКА. Честь Башкирии защищают 6 спортсменов — Артем Мухарямов, Рубен Хасанов, Валерий Алеев, Кирилл Павлов, Радик Ильясов.

Сегодня борьба за медали идёт в беговых и технических дисциплинах. По итогам стартов 20 спортсменов, показавших высокие результаты, получат приглашение на тренировочное мероприятие на базе минспорта РФ «Юг спорт» в Сочи с участием тренеров и спортсменов сборной России.

Ранее Башинформ сообщал, что проект для ветеранов СВО из Башкирии стал лауреатом всероссийского конкурса.