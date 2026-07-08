Проект для ветеранов СВО из Башкирии стал лауреатом всероссийского конкурса

Инклюзивный проект по спортивной реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди» стал лауреатом VI сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Церемония награждения прошла 3 июля в Национальном центре «Россия» в Москве. Проект под руководством Алсу Утягановой получил высокую оценку экспертов и завоевал сертификат на 500 тысяч рублей на покупку силовых тренажёров.
Руководитель проекта «Сильные люди» Алсу Утяганова рассказала «Башинформу», что накануне церемонии вечером организаторы конкурса позвонили и сообщили о победе проекта и попросили срочно приехать на вручение. Сама она не смогла, поэтому на церемонию в Москву полетел главный тренер проекта, президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга Башкортостана Никита Григорьев, который и получил сертификат.
«В начале СВО, когда ребята начали возвращаться, мы поняли, что их очень много и им нужна помощь — персональные тренировки, тренерская поддержка. В Башкортостане, да и во всей России, проекта по индивидуальному спортивному сопровождению каждого ветерана СВО нет. Они попадают к тренеру, который в соответствии с их физиологическими возможностями и потребностями готовит программу и занимается с ними. Если человек из отдалённого населённого пункта, то работаем в режиме ВКС. Уфимцы занимаются в спортивном клубе „Титан“. Ветераны СВО тренируются бесплатно каждый день», — рассказала Алсу Утяганова.
Руководитель проекта также рассказала, что в рамках проекта развиваются такие виды спорта, как армрестлинг, пауэрлифтинг и стритлифтинг, проводятся дни борьбы и бесплатные тренировки по смешанным единоборствам. Проект не ограничивается только тренировками. Для атлетов организуются силовые циклы, после которых участники выступают на любительских турнирах Национальной ассоциации пауэрлифтинга Башкортостана. Всего проводится четыре сдвоенных турнира в год — в марте, мае, сентябре и декабре.
Алсу Утяганова подчеркнула, что ветераны СВО уже установили три рекорда России — в подъёме Аполлона, подъёме акселя и подъёме бревна, а также бьют мировые рекорды и выполняют нормативы на кандидатов и мастеров спорта.
Сейчас команда проекта создаёт первую в России электронную обучающую платформу для ветеранов.
«Ветеран СВО, даже находясь в госпитале, сможет зайти в мобильное приложение, и ему откроется модуль из ста и более видео по силовому тренингу. Человек изучает технику, возвращается домой и может заниматься на спортивной площадке во дворе, в фитнес-клубе или дома. На платформе будет индивидуальное спортивное сопровождение, калькулятор весов. Чтобы любой ветеран, вернувшийся с СВО, мог через спорт адаптироваться к жизни, социализироваться и стать полноценным членом общества», — сказала Алсу Утяганова.
«Сильные люди» реализуются в Башкортостане с 2024 года при поддержке фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО по РБ и проекта «Герои Башкортостана». Проект объединил более 400 ветеранов из 38 муниципалитетов, около 40% из них — с ограниченными возможностями здоровья. На счету команды три официальных рекорда России.
Конкурс «Ты в игре» проводится при поддержке Минспорта РФ в рамках госпрограммы «Спорт России». В VI сезоне поступило более 6 тысяч заявок.
Ранее шесть ветеранов СВО из Башкирии приняли участие в чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс».
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