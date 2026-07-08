Проект для ветеранов СВО из Башкирии стал лауреатом всероссийского конкурса

Инклюзивный проект по спортивной реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди» стал лауреатом VI сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Церемония награждения прошла 3 июля в Национальном центре «Россия» в Москве. Проект под руководством Алсу Утягановой получил высокую оценку экспертов и завоевал сертификат на 500 тысяч рублей на покупку силовых тренажёров.

Руководитель проекта «Сильные люди» Алсу Утяганова рассказала «Башинформу», что накануне церемонии вечером организаторы конкурса позвонили и сообщили о победе проекта и попросили срочно приехать на вручение. Сама она не смогла, поэтому на церемонию в Москву полетел главный тренер проекта, президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга Башкортостана Никита Григорьев, который и получил сертификат.

«В начале СВО, когда ребята начали возвращаться, мы поняли, что их очень много и им нужна помощь — персональные тренировки, тренерская поддержка. В Башкортостане, да и во всей России, проекта по индивидуальному спортивному сопровождению каждого ветерана СВО нет. Они попадают к тренеру, который в соответствии с их физиологическими возможностями и потребностями готовит программу и занимается с ними. Если человек из отдалённого населённого пункта, то работаем в режиме ВКС. Уфимцы занимаются в спортивном клубе „Титан“. Ветераны СВО тренируются бесплатно каждый день», — рассказала Алсу Утяганова.

Руководитель проекта также рассказала, что в рамках проекта развиваются такие виды спорта, как армрестлинг, пауэрлифтинг и стритлифтинг, проводятся дни борьбы и бесплатные тренировки по смешанным единоборствам. Проект не ограничивается только тренировками. Для атлетов организуются силовые циклы, после которых участники выступают на любительских турнирах Национальной ассоциации пауэрлифтинга Башкортостана. Всего проводится четыре сдвоенных турнира в год — в марте, мае, сентябре и декабре.