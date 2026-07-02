Ветераны СВО из Башкирии показали в Казани профмастерство

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва отметила на открытии, что для многих ветеранов СВО чемпионат «Абилимпикс» стал отправной точкой на пути к освоению востребованных компетенций и успешному трудоустройству.

«По итогам прошлого года более 85% участников нашли работу, что подтверждает практическую значимость инициативы. Уверена, что герои, приехавшие на турнир в этом году, смогут развить полученные умения и вернуться к активной жизни», — сказала Анна Цивилёва.

Руководитель филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ Гульнур Кульсарина подчеркнула, что возвращение ветеранов к активной профессиональной деятельности — одна из ключевых задач фонда. По её словам, чемпионат показал, что бойцы, вернувшиеся с фронта, готовы учиться, развиваться и добиваться успеха в самых разных сферах — от адаптивной физкультуры до высоких технологий.

«Наши ребята доказывают, что боевой опыт и сила духа помогают им успешно осваивать гражданские профессии. Мы безмерно гордимся каждым участником из Башкортостана. Они уже доказали свою стойкость на поле боя, а теперь покоряют профессиональные вершины в мирной жизни. Уверена, что бронза Олега Муфтахутдинова — это только начало. Такие площадки дают ветеранам возможность не просто показать себя, но и найти работу по душе, почувствовать себя востребованными. Мы будем и дальше поддерживать наших героев на этом пути», — сказала Гульнур Кульсарина.