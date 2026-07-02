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06:30 (UTC+5), 02 Июля 2026

Ветераны СВО из Башкирии показали в Казани профмастерство

Фото: Алия Азаматова | пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ
Эдуард Кускарбеков

В Казани на чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» приняли участие шесть ветеранов СВО из Башкирии.

Дмитрий Полубояринов из Краснокамского района и Тимур Кусербаев из Уфы показали мастерство в компетенции «мастер по приготовлению пиццы». Уфимец Артём Мухарямов участвовал в компетенции «водитель автомобиля». Динар Муллагалиев из Бураевского района представил республику в компетенции «электромонтаж», а Фидан Минигалеев из Альшеевского района — в компетенции «сварочные технологии».

Олег Муфтахутдинов из Уфы показывал навыки в компетенции «инструктор по адаптивной физической культуре». По итогам соревнований он занял третье место.

Алия Азаматова пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБАлия Азаматова пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ
Фото: Алия Азаматова | пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ

«Я рад, что смог достойно представить Башкортостан. Когда рядом надёжная команда — фонд „Защитники Отечества“, семья, друзья, — любые вершины по плечу. Надеюсь, мой пример вдохновит других ветеранов, которые сомневаются в своих силах. Работайте над собой, верьте в себя, и всё получится», — поделился Олег Муфтахутдинов.

Алия Азаматова пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ
Алия Азаматова пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ
Алия Азаматова пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ
Алия Азаматова пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ
Алия Азаматова пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ
Алия Азаматова пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ
Фото: Алия Азаматова | пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ
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Всего чемпионат «Абилимпикс», который проводится по поручению президента России Владимира Путина, посетило свыше двух тысяч человек. Участники и эксперты демонстрировали свои навыки и мастерство в 21 востребованной компетенции. По итогам победителями стали 63 конкурсанта. Участниками, экспертами и наставниками чемпионата стали порядка 1000 человек со всей России, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом сезоне.

Алия Азаматова пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБАлия Азаматова пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ
Фото: Алия Азаматова | пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва отметила на открытии, что для многих ветеранов СВО чемпионат «Абилимпикс» стал отправной точкой на пути к освоению востребованных компетенций и успешному трудоустройству.

«По итогам прошлого года более 85% участников нашли работу, что подтверждает практическую значимость инициативы. Уверена, что герои, приехавшие на турнир в этом году, смогут развить полученные умения и вернуться к активной жизни», — сказала Анна Цивилёва.

Руководитель филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ Гульнур Кульсарина подчеркнула, что возвращение ветеранов к активной профессиональной деятельности — одна из ключевых задач фонда. По её словам, чемпионат показал, что бойцы, вернувшиеся с фронта, готовы учиться, развиваться и добиваться успеха в самых разных сферах — от адаптивной физкультуры до высоких технологий.

«Наши ребята доказывают, что боевой опыт и сила духа помогают им успешно осваивать гражданские профессии. Мы безмерно гордимся каждым участником из Башкортостана. Они уже доказали свою стойкость на поле боя, а теперь покоряют профессиональные вершины в мирной жизни. Уверена, что бронза Олега Муфтахутдинова — это только начало. Такие площадки дают ветеранам возможность не просто показать себя, но и найти работу по душе, почувствовать себя востребованными. Мы будем и дальше поддерживать наших героев на этом пути», — сказала Гульнур Кульсарина.

Алия Азаматова пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБАлия Азаматова пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ
Фото: Алия Азаматова | пресс-служба филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ

Также ветераны СВО попробовали свои силы в семи демонстрационных компетенциях вне конкурса: «Промышленная робототехника», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Архитектор будущего — нейросетевое искусство» и другие. Кроме того, конкурсанты прошли профтестирование и познакомились с новыми профессиями.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников СВО организовали минпросвещения России, правительство Татарстана, госфонд «Защитники Отечества».

Ранее подведели итоги отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Башкортостан в финале, который пройдёт в Москве с 30 октября по 3 ноября, представят 28 участников, сообщало ИА «Башинформ».

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