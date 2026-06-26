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07:59 (UTC+5), 26 Июня 2026

Башкирию в финале чемпионата «Абилимпикс» представят 28 участников

Они выступят в трёх категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты».

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Альфия Аглиуллина

Подведены итоги отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Башкортостан в финале, который пройдёт в Москве с 30 октября по 3 ноября, представят 28 участников.

Как сообщили в региональном минпросвещения, соревнования отборочного этапа проходили с 15 мая по 5 июня на площадках в Уфе, Салавате, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Самаре, Чебоксарах, Тольятти и в посёлке Красный Яр Самарской области. В них приняли участие 132 конкурсанта с инвалидностью, представлявшие 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Участники из Башкортостана соревновались по 43 компетенциям в трёх категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты». Наиболее успешно команда республики выступила в таких направлениях, как «Выпечка осетинских пирогов», «Сетевое и системное администрирование», «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Исполнительское мастерство „Вокал“», «Жестовое искусство», «Архитектор будущего — нейросетевое искусство» и «Бровист».

По информации регионального центра развития движения, Башкирия присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2015 году. За 12 лет выросло как количество участников, так и число соревновательных компетенций. Наиболее востребованными в этом году стали компетенции «Столярное дело», «Оператор беспилотного летательного аппарата».

«Абилимпикс» — это площадка для профориентации, трудоустройства и социальной адаптации людей с инвалидностью и ОВЗ. Движение способствует развитию инклюзивного профессионального образования и меняет отношение общества к возможностям таких специалистов. 

Ранее сообщалось, что для победителей соревнований «Абилимпикс» удвоили вознаграждение. 

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