Более 1200 бойцов получили медпомощь в госпитале ветеранов войн в Уфе

С начала года более 1 200 участников СВО получили медицинскую помощь в Республиканском госпитале ветеранов войн имени Mихаила Каменева. Как сообщили в региональном минздраве, в госпитале активно применяются инновационные методы реабилитации, включая комнаты сенсорной релаксации и аудиовизуальные комплексы, направленные на восстановление психического здоровья пациентов.

В госпитале участникам СВО и ветеранам предоставляется круглосуточная и дневная стационарная помощь, а также современные методы реабилитации, позволяющие им вернуться к полноценной жизни. Технологии медучреждения помогают снизить уровень стресса, улучшить эмоциональное состояние и развить навыки саморегуляции.

Сенсорные комнаты создают уютную атмосферу, используя свет, музыку и ароматерапию, а аудиовизуальные комплексы способствуют расслаблению и улучшению когнитивных функций. Включение этих технологий в комплексные программы реабилитации позволяет добиться высоких результатов и ускорить процесс возвращения к полноценной жизни.

Ранее сообщалось, что в Уфе раненым участникам СВО подготовили необычную методику восстановления.