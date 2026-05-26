В Уфе раненым участникам СВО подготовили необычную методику восстановления

С начала 2026 года в Республиканском госпитале ветеранов войн имени М. В. Каменева медицинскую помощь получил 1401 участник СВО. Об этом сообщили в минздраве Башкирии.
Бойцам и ветеранам спецоперации предоставляется круглосуточная и дневная стационарная помощь, а также современные методы реабилитации, позволяющие вернуться к полноценной жизни.
В ведомстве сообщили, что одним из эффективных методов восстановления после ампутации является зеркальная терапия. Данная методика создаёт визуальную иллюзию наличия утраченной конечности, что помогает пациентам восстановить контроль над телом и уменьшить болевые симптомы, включая фантомные боли. Пациенты видят отражение своей здоровой конечности в зеркале, благодаря чему мозг воспринимает движения как движения утраченной части тела.
Как отмечают специалисты госпиталя, зеркальная терапия значительно снижает уровень дискомфорта и улучшает качество жизни участников боевых действий, перенёсших ампутацию.
Ранее стало известно, что в Башкирии построят новый военный госпиталь. Такую задачу перед правительством региона поставил Глава Башкирии Радий Хабиров.
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