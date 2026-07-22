Боец из Башкирии встал на пути дронов ВСУ

Участник СВО из села Молоканово Куюргазинского района с позывным «Джигит» ведёт борьбу с дронами ВСУ, которые противник массово направляет на военные объекты и мирные города. Об этом сообщает администрация Кумертау, где боец жил и работал после срочной службы.
Когда началась специальная военная операция, решение отправиться на фронт молодому мужчине пришло осознанно, поскольку многие его близкие уже выполняли на Донбассе боевые задачи.
«Джигит» отмечает, что современная война — это прежде всего технологии, поэтому солдатам важно постоянно совершенствоваться. Обучение идёт непрерывно, перед выходом на боевое задание и во время коротких перерывов между боями.
Несмотря на сложность освоения новой специальности, «Джигит» продолжает осваивать навыки ведения эффективного боя. В условиях постоянной опасности бойцу из Башкирии помогает позитивный настрой и твёрдость духа. По его словам, страх есть у каждого, но характер и чувство долга берут верх.
«В этом выборе чувствуется связь поколений: дед нашего героя прошел всю Великую Отечественную до самого Берлина, и сегодня внук продолжает его дело, защищая Родину», — сообщили в муниципалитете.
Ранее военнослужащий первого башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова Альберт Бикбулатов вернулся домой с боевыми наградами.
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