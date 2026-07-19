Из Башкирии в зону СВО доставили 181-й гуманитарный конвой

Сбор адресной помощи для военнослужащих был организован правительством РБ, государственными органами, общественными организациями, а также администрациями муниципальных образований.
Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, помощь адресована землякам — военнослужащим из Башкортостана, которые с честью выполняют боевые задачи.
Груз предназначен для 19 воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции.
«Помощь и поддержка от республики для наших военнослужащих идёт стабильно!» — подчеркнул руководитель ведомства.
Ранее из Башкирии отправили бойцам СВО автомобили «Урал» и «ВАЗ-2110».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.