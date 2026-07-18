Из Башкирии отправили бойцам СВО автомобили «Урал» и «ВАЗ-2110»

Из Янаульского района Башкирии в зону СВО отправили очередной гумконвой. В составе груза — «ВАЗ 2110», «Урал», маскировочные сети и окопные свечи и другие нужные вещи, сообщил глава района Салават Гильмиев.
«Неоценима помощь в укомплектовании груза нефтяников, также других коллег, администрации. Увезли груз в зону спецоперации бойцы с позывным „Дизель“ и его товарищ „Габбас“, которые передадут эту помощь тем, кто сейчас на передовой. Мы продолжаем делать все возможное для поддержки наших защитников», — отметил глава района.
Ранее из Башкирии на фронт отправили десятки тонн гуманитарного груза.
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