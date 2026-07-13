Волонтёры Башкирии представили республику на форуме «Всё для Победы!»

Башкирию на форуме представляют волонтёрские объединения «Масксети Щит Уфа», «Масксети Щит Михайловка», «Шьём и вяжем для наших. Башкортостан», группа единомышленников «Za Победу!», а также студенчество.

Форум в столице России объединил более тысячи активистов со всей страны. В Москву приехали волонтёры, военные корреспонденты, медики, ветераны СВО, артисты, инженеры, изобретатели, производители оборудования для бойцов, представители предприятий и общественных организаций.

«За четыре года проект „Всё для Победы!“ объединил тысячи инициатив по поддержке военнослужащих. Вокруг него развиваются гуманитарные конвои, волонтёрские объединения, „Кулибин-клуб“, кибердружины и швейные батальоны. Сегодня проект помогает не только собирать помощь для армии, но и объединять людей, противостоять фейкам и панике, поддерживать друг друга и сохранять общественное единство», — рассказал координатор команды «Молодёжка Народного фронта» в Республике Башкортостан Рустам Салахутдинов.

Ранее, на форуме 2025 года, президент России Владимир Путин отметил всенародный характер поддержки СВО, подчеркнув, что в общей сложности было собрано 54,5 млрд рублей народных средств, в том числе свыше 45 млрд по конкретным заявкам военнослужащих. Глава государства тогда также отметил, что в регионах создаются волонтёрские братства, открываются мастерские и целые производства, люди объединяются в швейные батальоны.

За каждым из этих добровольческих объединений стоит ежедневная работа по поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задачи СВО. Волонтёры «Масксети Щит Уфа» изготовили более 60 тысяч маскировочных сетей общей площадью свыше 1 млн 200 тысяч кв. метров. Их товарищи из Михайловки сплели более 1800 масксетей. Сообщество «Шьём и вяжем для наших. Башкортостан» выпускает более 35 видов обмундирования и тактических изделий. На сегодняшний день бойцам на передовую передано свыше 180 тысяч единиц продукции. Добровольцы группы единомышленников «Za Победу!» собрали и доставили в зону специальной военной операции более 150 тонн гуманитарной помощи, совершив десятки поездок на фронт.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что волонтёрские штабы имени Минигали Шаймуратова и Комитет семей воинов Отечества Башкортостана подвели итоги работы за 2025–2026 годы.