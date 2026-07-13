В Башкирии штабы имени Шаймуратова получили более 19 тысяч обращений

Волонтёрские штабы имени Минигали Шаймуратова и Комитет семей воинов Отечества Башкортостана подвели итоги работы за 2025–2026 годы. Как сообщила руководитель штаба и Комитета Эльвира Мацкевич, за это время в штабы поступило более 19 тысяч обращений от членов семей участников СВО. Помощь оказана 5 728 семьям, при этом доля успешно отработанных и закрытых заявок стабильно превышает 95%.

Штабы Шаймуратова за это время стали мощными логистическими и производственными центрами. В 2025–2026 годах сформированы и отправлены сотни гуманитарных конвоев. Доставлено на фронт 294 единицы техники — автомобили, прицепы, мотоциклы и квадроциклы, мини-трактор, экскаваторы, а также дизельные и бензиновые генераторы и мобильные бани.

Активисты сплели более 35 тысяч маскировочных сетей, это более 640 тысяч кв. метров защиты. Кроме того, женщины сшили свыше 73 тысяч защитных костюмов, антидроновых плащей и одеял.

Как отметила Эльвира Мацкевич, штабы оперативно адаптировались под запрос на профессиональную помощь. Теперь они регулярно проводят дни бесплатной юридической помощи.

Показателем высокой эффективности работы является глубокая интеграция Комитета в систему государственного управления республики. Выстроена прочная система межведомственного взаимодействия. Особо Эльвира Мацкевич выделила работу с Ассоциацией ветеранов СВО. Комитет стал надёжным партнёром Ассоциации в организации работы по социализации и адаптации вернувшихся бойцов и их семей. Крайне важно, что Комитет официально внесён в списки взаимодействия непосредственно у руководства войсковых частей, где проходят службу наши земляки, что позволяет решать острые вопросы напрямую и в кратчайшие сроки. Комитет работает с 120 войсковыми частями. В октябре 2024 года региональный штаб был отмечен Благодарственным письмом Президента Российской Федерации.

Как руководитель штаба и Комитета, Эльвира Мацкевич каждые полтора месяца лично выезжает в зону проведения СВО. Находясь на передовой, в контакте с командованием и бойцами, отрабатываются поступающие обращения прямо на месте.