Участник СВО стал замминистра общественной безопасности Челябинской области

Уроженец Челябинска, кавалер двух орденов Мужества Евгений Мурашов назначен заместителем министра общественной безопасности региона. Об этом сообщает 1obl.ru.

Полковник Мурашов — участник президентской программы «Время героев». В июне 2025 года военнослужащий вошел в число 85 финалистов отбора. Его наставником в рамках программы является губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Отмечается, что Мурашов награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также медалью «За отвагу».

Ранее ветеран СВО из Башкирии получил специальность психолога.