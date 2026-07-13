Участник СВО стал замминистра общественной безопасности Челябинской области

Уроженец Челябинска, кавалер двух орденов Мужества Евгений Мурашов назначен заместителем министра общественной безопасности региона. Об этом сообщает 1obl.ru.
Полковник Мурашов — участник президентской программы «Время героев». В июне 2025 года военнослужащий вошел в число 85 финалистов отбора. Его наставником в рамках программы является губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Отмечается, что Мурашов награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также медалью «За отвагу».
Ранее ветеран СВО из Башкирии получил специальность психолога.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.