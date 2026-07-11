Ветеран СВО из Башкирии получил специальность психолога

Военнослужащий полка «Башкортостан» с позывным «Солтан» в рамках кадровой программы «Герои Башкортостана» отучился на психолога в Академии Главы Республики Башкортостан. Ветеран завершил обучение по программе «Психологическое консультирование населения и трудовых коллективов» и получил дипломов о профессиональной переподготовке, сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».
Напомним, кадровая программа «Герои Башкортостана» стартовала в феврале 2025 года по инициативе Главы республики Радия Хабирова как региональное продолжение федерального проекта «Время героев», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Её цель — подготовить новое поколение управленцев из числа участников специальной военной операции.
Ранее заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан» по военно-политической работе Александр Мельченко, член Общественного совета кадровой программы «Герои Башкортостана», поделился мнением о данном проекте.
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