Ветеран СВО из Башкирии получил специальность психолога

Военнослужащий полка «Башкортостан» с позывным «Солтан» в рамках кадровой программы «Герои Башкортостана» отучился на психолога в Академии Главы Республики Башкортостан. Ветеран завершил обучение по программе «Психологическое консультирование населения и трудовых коллективов» и получил дипломов о профессиональной переподготовке, сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».

Напомним, кадровая программа «Герои Башкортостана» стартовала в феврале 2025 года по инициативе Главы республики Радия Хабирова как региональное продолжение федерального проекта «Время героев», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Её цель — подготовить новое поколение управленцев из числа участников специальной военной операции.

Ранее заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан» по военно-политической работе Александр Мельченко, член Общественного совета кадровой программы «Герои Башкортостана», поделился мнением о данном проекте.