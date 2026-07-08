Замкомандира полка «Башкортостан» высказался о программе для ветеранов СВО

«В первую очередь это, конечно, очень хорошая инициатива, которая даёт возможность для личностного роста. Учиться никогда не поздно, тяга к знаниям у человека всегда должна присутствовать, — отметил офицер. — Потрясающая возможность себя проявить и принести пользу. Всё равно война когда-то закончится. И этот проект даёт возможность человеку найти себя в другой сфере. То есть фактически это будет такая кузница высококвалифицированных кадров».
Александр Мельченко добавил, что в программе могут участвовать не только жители Башкирии, но и действующие участники СВО, в том числе проходящие службу в именных подразделениях республики.
Напомним, программа «Герои Башкортостана» стартовала в феврале 2025 года. О начале важного для военнослужащих кадрового проекта объявил Радий Хабиров. Глава Башкирии отметил, что цель проекта — подготовить новое поколение управленцев из числа участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и стала продолжением федерального проекта «Время героев».
Ранее Радий Хабиров подчеркнул, что программа будет продолжаться.
«Мы очень серьёзно относимся к кадровой программе для ветеранов и участников специальной военной операции. Она для тех, кто видит свою миссию — желание служить республике, — отметил Глава региона. — Мы всё-таки видим военнослужащих больше в управленческих структурах. 70 человек сейчас проходят обучение, и наша задача, когда обучение завершится, пригласить их на службу. Часть людей уже осваивают данную службу. Думаю, что все они найдут достойное место».
Глава Башкортостана также подчеркнул, что республика продолжит заботиться о своих защитниках.
«Вы, главное, возвращайтесь живыми, здоровыми. Каждому — почёт и уважение. Но, главное, повторюсь, возвращайтесь. И работать будем, лечить и реабилитировать, кого надо. Поможем с трудоустройством. Это задача нашей республики. У нас много жителей Башкортостана служат на СВО, но в республике 4 млн людей живёт. У нас большая, крепкая, экономически развитая республика, и у нас всегда будут возможности о них позаботиться», – сказал Радий Хабиров.
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