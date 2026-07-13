Участник СВО из Башкирии рассказал о перспективах БПЛА в мирном будущем

Боевые действия меняют не только технику, но и людей, которые ею управляют. Об этом информационно-новостному порталу «Горобзор» сказал начальник службы БПЛА бригады «Сибирь» с позывным «Тир». Военнослужащий объяснил, почему молодые любители компьютерных игр становятся костяком войск беспилотных систем, чем оператор коптеров отличается от гражданского пилота и как дрон «Баба-Яга» будет вспахивать землю.

По словам «Тира», оператор БПЛА не просто пилот, а ещё инженер, химик и тактик в одном лице.

«Боевого оператора от гражданского пилота отличает умение работать с боевой частью. Это ежедневная работа с нештатными боеприпасами. Мы насыщаем их вторичными поражающими элементами, увеличиваем фугасную силу в зависимости от цели», — объяснил он.

«Тир» дал пояснения, как можно вступить в элиту Вооружённых сил России. Начать надо с освоения симуляторов вроде Liftoff, чтобы набить руку. После этого можно записаться на специализированные курсы, благо их теперь немало, а уроки дают инструкторы-фронтовики.

«Начинать надо всегда с азов, постепенно переходить к сложным задачам. Если в ходе учёбы ты понимаешь, что можешь работать и в дождь, и в снег, если можешь тонко наблюдать за ландшафтом, чтобы найти противника, если у тебя хватает терпения — значит, ты наш человек», — говорит «Тир»

Он отметил, что наши школы дают лучшее обучение в мире. После их окончания можно идти в миноброны подписывать контракт.

«Тир» добавил, что полученные на фронте навыки бойцы не утратят, а более того, смогут применить и в гражданской жизни.

«Работа по геодезии, съёмка ландшафта, помощь МЧС и правоохранительным органам — это всё будет очень актуально. Тот же аппарат „Баба-Яга“, который сегодня работает по врагу, будет возделывать землю и давать возможность выращивать хлеб. В этом основная ирония», — философски замечает «Тир».

В 2025 году аграрии Башкирии обработали с помощью БПЛА более 25 тысяч гектаров сельхозугодий, а к 2030 году парк беспилотников в хозяйствах республики может достичь 150 единиц. Сам регион становится одним из лидеров в развитии БПЛА. Так, в 2025 году здесь произвели более девяти тысяч аппаратов, открываются центры подготовки операторов.

«Для меня фраза „Алга, Башкортостан!“ значит многое. Это напоминание о моём родном крае, о моей малой родине, где живёт моя семья, где прошло моё детство. Даже здесь, на войне, ты стараешься напоминать себе, что ты представляешь свою республику. Идя в поле, ты понимаешь, что, если ты покажешь слабость либо трусость, ты тем самым подведёшь свою республику. Поэтому ты говоришь про себя: „Алга, Башкортостан!“ и идёшь в бой», — сказал дроновод.

Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.

Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.

Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.

Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.

Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.

Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.

Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.