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10:45 (UTC+5), 13 Июля 2026

Командир полка «Башкортостан» поблагодарил маму за бойца «Робина»

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Бойца разведроты мотострелкового полка «Башкортостан» из Нефтекамска с позывным «Робин» наградили медалью «За отвагу». Кроме того, командир полка направил благодарственные письма матери участника СВО, Главе республики Радию Хабирову и главе администрации города Эльдару Валидову.

«Ваш сын зарекомендовал себя как ответственный, дисциплинированный и мужественный военнослужащий. Он проявляет высокий уровень профессиональной подготовки, верность воинскому долгу и присяге, готовность к выполнению поставленных задач в любых условиях, товарищескую поддержку сослуживцев и уважение к командирам», — говорится в письме комполка.

Также в послании с фронта подчёркивается, что сержант «Робин» показал себя как грамотный специалист, в совершенстве владеющий воинскими навыками, солдатом с твёрдым характером и непоколебимой волей к выполнению поставленных задач, а также стал для сослуживцев надёжным товарищем.

«Благодаря таким военнослужащим, как сержант „Робин“, наш полк „Башкортостан“ успешно справляется с возложенными задачами и поддерживает высокий уровень боеготовности. Ваш сын зарекомендовал себя как ответственный, дисциплинированный и мужественный военнослужащий. Он проявляет высокий уровень профессиональной подготовки, верность воинскому долгу и присяге, готовность к выполнению поставленных задач в любых условиях, товарищескую поддержку сослуживцев и уважение к командирам», — прочитала мама бойца.

Как сообщает канал «Башкирский батальон», «Робин» заключил контракт с минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции ноябре 2024 года. Параллельно с несением службы боец получает высшее образование в ИжГТУ.

Ранее военнослужащий мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Солтан» в рамках кадровой программы «Герои Башкортостана» отучился на психолога в Академии Главы Республики Башкортостан. Ветеран спецоперации завершил обучение по программе «Психологическое консультирование населения и трудовых коллективов» и получил дипломов о профессиональной переподготовке.

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