Ветераны СВО завершили обучение в Академии Главы Башкирии

Финалисты проекта «Герои Башкортостана» получили дипломы о профессиональной переподготовке. Торжественная церемония вручения дипломов 36 слушателям программы для участников и ветеранов СВО состоялась в Академии Главы Башкирии.

Как сообщает МАКС-канал программы, 28 выпускников освоили программу «Юриспруденция». Ещё восемь финалистов прошли обучение по программе «Психологическое консультирование населения и трудовых коллективов».

Напомним, кадровая программа «Герои Башкортостана» стартовала в феврале 2025 года по инициативе Главы республики Радия Хабирова как региональное продолжение федерального проекта «Время героев», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Её цель — подготовить новое поколение управленцев из числа участников специальной военной операции.

Ранее заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан» по военно-политической работе Александр Мельченко, член Общественного совета кадровой программы «Герои Башкортостана», поделился мнением о данном проекте.

Напомним, программа «Герои Башкортостана» стартовала в феврале 2025 года. О начале важного для военнослужащих кадрового проекта объявил Радий Хабиров. Глава Башкирии отметил, что цель проекта — подготовить новое поколение управленцев из числа участников специальной военной операции.

Ранее Радий Хабиров подчеркнул, что программа будет продолжаться.

«Мы очень серьёзно относимся к кадровой программе для ветеранов и участников специальной военной операции. Она для тех, кто видит свою миссию — желание служить республике, — отметил Глава региона. — Мы всё-таки видим военнослужащих больше в управленческих структурах. 70 человек сейчас проходят обучение, и наша задача, когда обучение завершится, пригласить их на службу. Часть людей уже осваивают данную службу. Думаю, что все они найдут достойное место».

Глава Башкортостана также подчеркнул, что республика продолжит заботиться о своих защитниках.

«Вы, главное, возвращайтесь живыми, здоровыми. Каждому — почёт и уважение. Но, главное, повторюсь, возвращайтесь. И работать будем, лечить и реабилитировать, кого надо. Поможем с трудоустройством. Это задача нашей республики. У нас много жителей Башкортостана служат на СВО, но в республике 4 млн людей живёт. У нас большая, крепкая, экономически развитая республика, и у нас всегда будут возможности о них позаботиться», — сказал Радий Хабиров.