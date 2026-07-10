Уроженец Башкирии выбрал службу оператором БПЛА вместо учёбы на юриста

Боевое крещение «Аладдин» прошёл в штурмовом подразделении. Зимой группа из шести штурмовиков, которую он возглавил, получила задачу взять укреплённый опорный пункт ВСУ в лесополосе.

Первый боец перебрался через ров, но наткнулся на мину. Взрыв, крик о помощи. От растерянности ребята включили фонарики, чтобы наложить жгут раненому, который ещё и в колючей проволоке застрял. И по ним моментально начал работать пулемёт.

«Я понимаю: всё, мы засветились. Враг прямо перед нами. Надо сейчас же принимать решение», — вспоминает «Аладдин».

Он отдал приказ рассредоточиться и оттянуться влево. Наши бойцы открыли встречный огонь. Но с другой стороны лесополки заработали автоматчики ВСУ. Группа получила новый приказ, исходя из обстановки, отходить ниже, обходить простреливаемый участок открытой местности. Пулемёт и автоматы вэсэушников замолчали, но начал грохотать 120-миллиметровый миномёт.

«Рядом со мной прогремел взрыв. Меня просто отбросило. Очнулся в воде. Там, где начинается речка Солёная. Мороз — градусов семнадцать. На мне броня, рюкзак, дрон-детектор, рация — всё промокло, всё пудовое. Встаю, а оно тянет вниз», — продолжает «Аладдин».

Скованный заледеневшей одеждой, он понял, что нужно выбираться. Восемь с половиной километров ползком, перебежками, от воронки к воронке. В это время бойцов сверху искали дроны-камикадзе, а мины продолжали ложиться со всех сторон.

«Я шёл и молился. Постоянно. Честно скажу, только божьей помощью и выжил, — говорит Алан. — Через полтора километра наткнулся на нашу промежуточную точку. Там сидел наш парень с позывным „Шваб“ — мой ангел-хранитель. Он меня обсушил немного, чаем горячим напоил, отогрел. И я опять пошёл».

Хотя в тот день штурмовикам и не удалось занять опорный пункт, но их рейд стал решающим. Благодаря этой вылазке были вскрыты все огневые средства противника. Эти разведданные позволили нашим подразделениям уже через несколько дней ликвидировать вражеский узел обороны ВСУ и прочно закрепиться на позициях. За этот подвиг Алан награждён медалью Жукова.

После лечения в госпитале Алана перевели в группу эвакуации и подвоза боеприпасов. А сейчас он в полку осваивает профессию оператора БПЛА. Во многом в обучении ему помогли компьютерные симуляторы и игры. В управлении коптерами пригодились и моторика пальцев, и пространственное мышление. На «Мавиках» Алан уже летает уверенно, ведёт разведку, выявляет позиции противника. А с недавних пор начал изучать работу FPV-дронами.

«Это вообще другой мир, космос! — признаётся „Алладин“. — Это намного интереснее и сложнее. Обучение ведут наши же полковые инструкторы, мужики с огромным боевым опытом СВО. Объясняют на пальцах, доходчиво. Кто победит в воздухе, тот победит и на земле».

Теперь в планах у бойца поступить в военное училище и выучиться на офицера.

Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.

Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.

Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.

Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.

Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.

Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.

Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.