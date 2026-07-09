Ветеранов СВО из Башкирии обучили социальному проектированию

Ресурсный центр общественных проектов аппарата Общественной палаты Башкирии провёл для членов Ассоциации ветеранов СВО семинар «Азбука социального проектирования». Обучение организовано по инициативе самих ветеранов, которые хотят реализовывать общественные инициативы и участвовать в грантовых конкурсах.

Одним из участников семинара стал ветеран СВО Сергей Постовалов, проходивший службу с 2022 по 2025 год. Как он признался после обучения, что для него эта деятельность стала совершенно новым направлением.

«Я понял, как идеи помощи людям можно превратить в реальные проекты. После возвращения всё больше думаешь о том, как помочь таким же ветеранам. Сейчас я вижу огромное поле для работы, и мы обязательно будем продолжать учиться, чтобы воплощать эти инициативы в жизнь», — поделился он.

Как сказал председатель Ассоциации ветеранов СВО РБ Оскар Ситдиков, необходимость такого обучения возникла по инициативе военнослужащих, вернувшихся с фронта. По его словам, среди них есть много активных людей, которые хотят реализовывать социальные проекты и использовать грантовые возможности.

«Благодаря Ресурсному центру участники получили практические знания и смогли по-новому взглянуть на подготовку проектов. Уверен, совсем скоро среди победителей грантовых конкурсов будут и представители нашей Ассоциации», — подчеркнул Оскар Ситдиков.

Спикером встречи выступил эксперт Ресурсного центра, член Общественной палаты РБ Артур Гильманов. На примере проекта по обеспечению нуждающихся нейробиологическими протезами участники разобрали, как определить проблему, обосновать социальную значимость инициативы и подготовить качественную грантовую заявку.

«Эксперты оценивают проекты с разным профессиональным опытом, поэтому очень важно писать простым и понятным языком, избегать сложных формулировок и расшифровывать специальные термины», — отметил Артур Гильманов.

Ресурсный центр активно помогает ветеранам СВО развивать свои общественные инициативы, сказала руководитель аппарата Общественной палаты Башкортостана Элина Гатауллина. По её мнению, проведённое обучение стало ещё одним шагом, который поможет им превратить идеи в реальные социальные проекты.

Ранее полпред президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что успешная социализация ветеранов достигается при комплексной работе с их семьями. В Башкирии для этого развивают новые форматы. Глава Башкортостана Радий Хабиров в своём Послании Госсобранию республики сказал: «Всё для победы!». Это значит, что надо помогать не только фронту, но заботиться о военнослужащих и создавать им условия для возвращения в мирную жизнь. Важно, чтобы после возвращения бойцы чувствовали себя востребованными, могли реализовать свой опыт и энергию уже в гражданской сфере.

Ранее инклюзивный проект по спортивной реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди» стал лауреатом VI сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».