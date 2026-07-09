В Башкирии стали известны причины, по которым идут на СВО операторы БПЛА

По словам Фадиса Султанова, потенциал обращений и посещений центра растёт. Он выделил три основные мотивационные составляющие, с которыми приходят кандидаты.
«Большая часть кандидатов переживает за происходящую обстановку и горит желанием завершить специальную военную операцию нашей победой, с отстаиванием интересов России, — сказал Фадис Султанов. — Вторая причина — желание помочь своим знакомым, друзьям, братьям и даже отцам, которые уже принимают участие в СВО. Третья причина — улучшить финансовое положение. Всё-таки в нынешних условиях жизни без потребительских кредитов и ипотек не обойтись».
В качестве примера офицер привёл историю одного из кандидатов на службу оператором БПЛА. Молодой житель Уфы, очень харизматичный, шустрый и смекалистый, работал на доставке, бывало, и таксовал. Работая в такси, он перевозил действующих бойцов, которые приехали с передовой в родные края в отпуск, ветеранов СВО и офицеров. Руки крутили руль, глаза следили за дорогой. Но именно в эти минуты он внимательно слушал рассказы военнослужащих. Их слова раз за разом глубоко проникали в душу парня. И однажды молодой человек понял, что его место в строю.
«Мне кажется, он понял и проникся, даже по рассказам, как в таких условиях проявляют себя люди, проявляются их морально-нравственные качества, а также дружба, которая, заметьте, остается на всю жизнь, — сказал капитан Султанов. — Какая-то внутренняя философия подтолкнула его к тому, чтобы отправиться в зону СВО. Перед убытием он признался: „Знаете, мне это гораздо интереснее, чем просто работать“. При этом он ни в коем случае не принижает профессии таксиста или курьера. Каждый зарабатывает на хлеб своим трудом. Но он твёрдо решил, что хочет попробовать себя в армии, где, как он понял, братство намного крепче, чем на гражданке. Сказал, что хочет испытать свои силы на фронте».
Кандидат в операторы БПЛА с честью выдержал все испытания. Медосмотр прошёл за сутки без проволочек, быстро сдал анализы. А профессиональный отбор, включающий пять основных тестовых блоков, он осилил буквально за 40 минут, получив первую категорию, то есть высшую оценку. Теперь уфимец стал оператором беспилотных летательных аппаратов. Он уже убыл в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач.
«Хотелось бы больше таких ребят, — заключил Фадис Султанов. — Именно они совершают подвиги. А с подвигами и победа становится ближе».
Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.
Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.
Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.
Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.
Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.
Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.
Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.
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