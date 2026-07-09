В Башкирии стали известны причины, по которым идут на СВО операторы БПЛА

В качестве примера офицер привёл историю одного из кандидатов на службу оператором БПЛА. Молодой житель Уфы, очень харизматичный, шустрый и смекалистый, работал на доставке, бывало, и таксовал. Работая в такси, он перевозил действующих бойцов, которые приехали с передовой в родные края в отпуск, ветеранов СВО и офицеров. Руки крутили руль, глаза следили за дорогой. Но именно в эти минуты он внимательно слушал рассказы военнослужащих. Их слова раз за разом глубоко проникали в душу парня. И однажды молодой человек понял, что его место в строю.

«Мне кажется, он понял и проникся, даже по рассказам, как в таких условиях проявляют себя люди, проявляются их морально-нравственные качества, а также дружба, которая, заметьте, остается на всю жизнь, — сказал капитан Султанов. — Какая-то внутренняя философия подтолкнула его к тому, чтобы отправиться в зону СВО. Перед убытием он признался: „Знаете, мне это гораздо интереснее, чем просто работать“. При этом он ни в коем случае не принижает профессии таксиста или курьера. Каждый зарабатывает на хлеб своим трудом. Но он твёрдо решил, что хочет попробовать себя в армии, где, как он понял, братство намного крепче, чем на гражданке. Сказал, что хочет испытать свои силы на фронте».