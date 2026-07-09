Участник СВО из Башкирии организовал гуманитарный конвой в ЛНР

Участник СВО Ильдус Галлямов организовал очередную отправку гуманитарной помощи на фронт. Он лично доставит груз в Луганскую Народную Республику. Все расходы на поездку военнослужащий взял на себя. Об этом сообщает канал «Башкирский батальон».

Младший сержант Галлямов поедет на передовую за рулём УАЗ «Хантер», который приобрёл уроженец села Кушнаренково Рустем Рамазанов. Он также купил для бойцов бензопилы, моторное масло и другие необходимые материалы. Также во внедорожник активисты положили перчатки, шуруповёрты, медикаменты и другие вещи, необходимые на передовой.

В погрузке и подготовке конвоя принял участие финалист кадровой программы «Герои Башкортостана» Тимур Акчурин.

Ранее очередную партию гуманитарной помощи от жителей Балтачевского района в зону СВО доставил руководитель районного отделения «Боевого братства» Фарит Галимов, а также добровольцы Альберт Арсланов, Руслан Гараев и Радик Амирзянов.