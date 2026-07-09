Район Башкирии доставил в зону СВО партию досок и бензопил

Очередная партия гуманитарной помощи от жителей Балтачевского района благополучно доставлена в зону СВО. Груз привезли руководитель районного отделения «Боевого братства» Фарит Галимов, а также добровольцы Альберт Арсланов, Руслан Гараев и Радик Амирзянов.

Как отметили в администрации муниципалитета, благодаря совместным усилиям руководства района, штаба имени Минигали Шаймуратова, активистов местного отделения «Боевого братства» и неравнодушных жителей удалось собрать внушительный и жизненно необходимый груз.

Бойцам передали две единицы автотранспорта для выполнения боевых задач, обрезные доски для обустройства позиций, генераторы, бензопилы, шуруповёрты, УШМ, расходные материалы, включая саморезы, оптиковолоконные кабели и запчасти для беспилотных летательных аппаратов. Также в состав груза вошли маскировочные сети, ёмкости для воды и личные посылки от земляков — с письмами, тёплыми вещами и домашними гостинцами.

«Каждая переданная вещь, каждый инструмент — это вклад в нашу общую Победу. За этим стоят сотни людей, кто-то пожертвовал средства, кто-то время, кто-то душевное тепло», — говорится в сообщении администрации.

Ранее в погрузке гуманитарной помощи приняло участие информагентство «Башинформ».