Район Башкирии доставил в зону СВО партию досок и бензопил

Очередная партия гуманитарной помощи от жителей Балтачевского района благополучно доставлена в зону СВО. Груз привезли руководитель районного отделения «Боевого братства» Фарит Галимов, а также добровольцы Альберт Арсланов, Руслан Гараев и Радик Амирзянов.
Как отметили в администрации муниципалитета, благодаря совместным усилиям руководства района, штаба имени Минигали Шаймуратова, активистов местного отделения «Боевого братства» и неравнодушных жителей удалось собрать внушительный и жизненно необходимый груз.
Бойцам передали две единицы автотранспорта для выполнения боевых задач, обрезные доски для обустройства позиций, генераторы, бензопилы, шуруповёрты, УШМ, расходные материалы, включая саморезы, оптиковолоконные кабели и запчасти для беспилотных летательных аппаратов. Также в состав груза вошли маскировочные сети, ёмкости для воды и личные посылки от земляков — с письмами, тёплыми вещами и домашними гостинцами.
«Каждая переданная вещь, каждый инструмент — это вклад в нашу общую Победу. За этим стоят сотни людей, кто-то пожертвовал средства, кто-то время, кто-то душевное тепло», — говорится в сообщении администрации.
Ранее в погрузке гуманитарной помощи приняло участие информагентство «Башинформ».
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