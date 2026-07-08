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Репортаж
04:13 (UTC+5), 08 Июля 2026

«Башинформ» помог отправить гуманитарный конвой в зону СВО

Из Уфы в зону СВО доставили очередной гуманитарный конвой, собранный Народным фронтом и активистами группы единомышленников «За Победу!». Прибывший на передний край обоз предназначен для военнослужащих 23 подразделений, в основном штурмовых и ремонтных. Груз собрали строго по заявкам бойцов.

Фото: Индира Загидуллина | ОНФ в Башкортостане
Эдуард Кускарбеков
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В погрузке гуманитарного груза принял участие и военный корреспондент «Башинформа» Эдуард Кускарбеков. Если в предыдущий раз он побывал на отправке колонны для репортажа, то в этот раз – чтобы загрузить борта автомобилей необходимым, о котором солдаты говорили ему на линии боевого соприкосновения.

Волонтёры Башкирии рассказали о сборе гуманитарки для участников СВО
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Звонок из регионального отделения ОНФ. Его руководитель Виталий Брыкин предложил помочь фронтовикам и волонтёрам. Объём груза не маленький, крепкие руки нужны всегда. Поэтому на сей раз оставляем редакционный фотоаппарат в кабинете и выдвигаемся на выручку к товарищам.

Индира Загидуллина ОНФ в Башкортостане корреспондент ИА «Башинформ»Индира Загидуллина ОНФ в Башкортостане корреспондент ИА «Башинформ»
корреспондент ИА «Башинформ»
Фото: Индира Загидуллина | ОНФ в Башкортостане

Для солдат из Башкирии в тот день грузили строительные материалы, маскировочные сети, инструменты, блиндажные печи, запчасти для техники, продукты питания. Один только блок-картер для трактора весит порядка 200 килограммов. Эту массивную деталь надо грузить аккуратно, можно сказать трепетно. Отправили и квадрокоптеры. А жители Гафурийского района передали бойцам мотоцикл «Урал» — надёжный, верный, проверенный во многих испытаниях спецоперации трёхколёсный помощник воинов.

Среди тех, кто занят погрузкой, работает волонтёр Фануз Салимгареев. Рослый, сильный мужчина с лёгкостью поднимает ящики и коробки, рулоны и бухты, и передаёт их соседу по цепи. Во время короткого перерыва он рассказал, что начал помогать бойцам, потому что есть слово «надо». Чтобы дойти до победы, надо помочь бойцам, сказал он.

Индира Загидуллина ОНФ в Башкортостане волонтёр Фануз Салимгареев (слева) и руководитель реготделения Народного фронта в РБ Виталий БрыкинИндира Загидуллина ОНФ в Башкортостане волонтёр Фануз Салимгареев (слева) и руководитель реготделения Народного фронта в РБ Виталий Брыкин
волонтёр Фануз Салимгареев (слева) и руководитель реготделения Народного фронта в РБ Виталий Брыкин
Фото: Индира Загидуллина | ОНФ в Башкортостане

«Помогать нашим бойцам я начинал с литья окопных свечей. Затем сваривал буржуйки, блиндажные печи. Параллельно собирал гуманитарку, а потом начал ездить с единомышленниками в зону СВО. С тех пор отправляем, отвозим гуманитарную помощь нашим парням», — поделился волонтёр.

Координатор группы единомышленников «За победу», сменивший на этом посту Азамата Гильмуллина, представитель Народного фронта в Республике Башкортостан Андрей Лукьянов, когда грузили гуманитарку, рассказал, что данный эшелон стал завершающим в июне. В прошлом месяце конвой растянулся почти на три недели из-за вопросов безопасности и топливных проблем «за ленточкой». Ежемесячную гуманитарную миссию пришлось разделить на этапы. Вместо одной большой колонны волонтёры выезжали небольшими группами, чтобы путь на фронт был безопаснее.

Индира Загидуллина ОНФ в Башкортостане представитель Народного фронта в РБ Андрей ЛукьяновИндира Загидуллина ОНФ в Башкортостане представитель Народного фронта в РБ Андрей Лукьянов
представитель Народного фронта в РБ Андрей Лукьянов
Фото: Индира Загидуллина | ОНФ в Башкортостане

«Тем не менее справились. Удалось отправить на передовую весь собранный груз. Этот последний эшелон доедет до Луганска и Донецка. Бойцы получат очень много полезного груза. Всё передали бойцам», — сказал Андрей Лукьянов.

Он мог бы ещё много рассказать о работе волонтёров, но на долгие беседы нет времени. Водители ещё раз проверяют машины, упакованный груз, документы. Впереди более полутора тысяч километров дороги, а надо ещё вернуться домой, чтобы в понедельник выйти на основную работу.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Индира Загидуллина ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина ОНФ в Башкортостане
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
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Андрей Лукьянов сказал, что за июнь бойцам доставили более 10 тонн помощи. Это не предел. Наступил июль, а значит на складе «фронтовиков» начинает скапливаться новая партия гуманитарного груза, который надо сортировать по адресатам, подписывать, упаковывать и грузить. Работа по поддержке военнослужащих из Башкирии продолжается.

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