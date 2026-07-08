«Башинформ» помог отправить гуманитарный конвой в зону СВО

Для солдат из Башкирии в тот день грузили строительные материалы, маскировочные сети, инструменты, блиндажные печи, запчасти для техники, продукты питания. Один только блок-картер для трактора весит порядка 200 килограммов. Эту массивную деталь надо грузить аккуратно, можно сказать трепетно. Отправили и квадрокоптеры. А жители Гафурийского района передали бойцам мотоцикл «Урал» — надёжный, верный, проверенный во многих испытаниях спецоперации трёхколёсный помощник воинов.

Среди тех, кто занят погрузкой, работает волонтёр Фануз Салимгареев. Рослый, сильный мужчина с лёгкостью поднимает ящики и коробки, рулоны и бухты, и передаёт их соседу по цепи. Во время короткого перерыва он рассказал, что начал помогать бойцам, потому что есть слово «надо». Чтобы дойти до победы, надо помочь бойцам, сказал он.