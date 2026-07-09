Супруги из Башкирии передали бойцам СВО раритетный «Москвич»

Семья Владимира и Евгении Шилоносовых из Благовещенска нашла применение своему старому автомобилю, который 20 лет простоял без дела — машина отправлена в зону спецоперации для нужд саперного подразделения.
Как сообщили в ЦУР Башкортостана со ссылкой на главу Благовещенского района Анну Карабанову, волонтер Юрий Манылов устранил неисправности «Москвича» и доставил его в воинскую часть в Алкино. Там автомобиль передали военнослужащему с позывным «Малой», который вместе с разведкой занимается разминированием освобожденных территорий. Боец сразу согласился на старенькую модель, так как техника для выполнения задач командования крайне необходима.
Известно, что сослуживцы участника СВО лично навестили семейную пару, чтобы поблагодарить за помощь.
Ранее район Башкирии доставил на передовую партию досок и бензопил.
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