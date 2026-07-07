Военнослужащий из Башкирии уничтожил опорный пункт и трех боевиков ВСУ

Военнослужащий из Башкирии уничтожил опорный пункт противника и трех боевиков на передовой. О подвиге нашего земляка, десантника с позывным «Татарин» рассказал глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

«Татарин» вместе с боевым товарищем 28 мая вышел на разведку опорных пунктов противника в районе населенного пункта Каменское. Пройдя 10 км, бойцы услышали звук приближающихся вражеских FPV-дронов. Как оказалось позже, их было два. Хладнокровие и опыт помогли уничтожить оба дрона, не понеся какого-либо урона.

Еще через некоторое расстояние бойцы обнаружили вражеский опорный пункт ВСУ. Внезапно атаковав гранатами, десантники ворвались в пункт и уничтожили 3 боевиков ВСУ. В результате им удалось полностью ликвидировать точку, откуда противник запускал БПЛА по позициям наших войск.

«Мужество, слаженные действия и грамотное руководство наших десантников позволили успешно выполнить боевую задачу и предотвратить дальнейшие удары вражеских беспилотников по нашим позициям. Гордимся нашими героями! Низкий поклон парням и пожелание скорейшего возвращения домой с Победой!» — поделился Руслан Гилязетдинов.

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