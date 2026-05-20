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06:02 (UTC+5), 20 Мая 2026

Боец из Башкирии спас жизни однополчан в разрушенном здании

Участник СВО из деревни Сатлыки Кугарчинского района Раис Абдуллин проявил на фронте вовремя выполнения боевой задачи выдержку и смелость. Как сообщает канал «Башкирский батальон», военнослужащий спас сослуживцев во время атаки БПЛА противника.

Фото: «Башкирский батальон» | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Рядовой Абдуллин и его боевые товарищи попали под удар тяжёлого дрона ВСУ. В результате сброса группа российских военнослужащих оказалась под завалами разрушенного здания.

Сохранив хладнокровие, Раис Абдуллин организовал выход из разрушенного дома. С помощью подручных средств военнослужащие пробили бетонную стену и проложили путь наружу. В условиях отсутствия воды боец из Башкирии нашёл способ добывать её, используя корень растения, что позволило поддержать силы группы.

После выхода Раис Абдуллин эвакуировал раненых товарищей, занял позиции и продолжил выполнение боевой задачи. Благодаря его действиям группа смогла сохранить боеспособность и удержать позиции. За этот подвиг Раис Абдуллин награждён орденом Святого Георгия IV степени. Кроме того, рядовой Абдуллин отмечен медалями «За храбрость» и «За отвагу».

Раис Абдуллин служит на СВО стрелком по контракту с июля 2024 года.

Ранее «Башинформ» сообщил о подвиге участника СВО из Уфы с позывным «Руст». Он вывел группу в место эвакуации, сохранив жизнь и здоровье личного состава.

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