Участник СВО из Уфы создал препятствие для перемещения техники ВСУ

Участника СВО из Уфы с позывным «Руст» наградили медалью генерала Шаймуратова. Награду военнослужащему вручил глава администрации Кировского района столицы Илвир Нурдавлятов.

Младший сержант «Руст» командует отделением роты радиоэлектронной борьбы. Перед «Рустом» и группой минирования поставили задачу подорвать дамбу, чтобы создать препятствие для техники и живой силы ВСУ. Во время выполнения задания они попали под атаку БПЛА противника, который сапёрам удалось сбить.

При отходе к месту эвакуации группа попала под миномётный обстрел противника, но проявив смекалку и военную выручку, используя рельеф местности, под огнем противника «Руст» осуществил вывод группы в место эвакуации, сохранив жизнь и здоровье личного состава.

Ранее медалью генерала Шаймуратова наградили командира взвода мотострелкового полка «Башкортостан» Фарита Ганиева.