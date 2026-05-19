Участник СВО из Уфы создал препятствие для перемещения техники ВСУ

Участника СВО из Уфы с позывным «Руст» наградили медалью генерала Шаймуратова. Награду военнослужащему вручил глава администрации Кировского района столицы Илвир Нурдавлятов.
Младший сержант «Руст» командует отделением роты радиоэлектронной борьбы. Перед «Рустом» и группой минирования поставили задачу подорвать дамбу, чтобы создать препятствие для техники и живой силы ВСУ. Во время выполнения задания они попали под атаку БПЛА противника, который сапёрам удалось сбить.
При отходе к месту эвакуации группа попала под миномётный обстрел противника, но проявив смекалку и военную выручку, используя рельеф местности, под огнем противника «Руст» осуществил вывод группы в место эвакуации, сохранив жизнь и здоровье личного состава.
Ранее медалью генерала Шаймуратова наградили командира взвода мотострелкового полка «Башкортостан» Фарита Ганиева.
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