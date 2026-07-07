В полку «Башкортостан» наградили артиллеристов, проявивших мужество на СВО

Награды получили бойцы расчётов орудий, специалисты связи, водители и техники. Именно их слаженная работа обеспечивает высокую боеспособность дивизиона. Командование отметило, что за успехами подразделения стоят не только индивидуальное мастерство, но и сплочённость всего коллектива. В дивизионе выстроена чёткая система взаимодействия. В цепи от командира батареи до номера расчёта каждый знает задачу и готов действовать в любых условиях.

Сами награждённые не считают свои действия чем-то исключительным. Они сказали: «Мы просто делали свою работу», «На моём месте так поступил бы каждый».