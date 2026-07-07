В полку «Башкортостан» наградили артиллеристов, проявивших мужество на СВО

В расположении гаубично-артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева мотострелкового полка «Башкортостан» состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. Медалями Российской Федерации отмечены военнослужащие, проявившие мужество, профессионализм и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
Награды бойцам вручил командир дивизиона с позывным «Михалыч». Он особо подчеркнул, что каждая медаль — это не просто знак отличия, а признание личного вклада в общее дело, свидетельство стойкости и верности воинскому долгу.
Награды получили бойцы расчётов орудий, специалисты связи, водители и техники. Именно их слаженная работа обеспечивает высокую боеспособность дивизиона. Командование отметило, что за успехами подразделения стоят не только индивидуальное мастерство, но и сплочённость всего коллектива. В дивизионе выстроена чёткая система взаимодействия. В цепи от командира батареи до номера расчёта каждый знает задачу и готов действовать в любых условиях.
Сами награждённые не считают свои действия чем-то исключительным. Они сказали: «Мы просто делали свою работу», «На моём месте так поступил бы каждый».
Ранее, 22 июня этого года мотострелковый полк «Башкортостан» получил боевое знамя Министерства обороны РФ. О значимом событии для военнослужащих сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики подчеркнул, что тем самым в оборонном ведомстве страны признали боевые заслуги наших воинов.
«Вручили боевое знамя. Важный такой ритуал. Это признание министерством обороны подразделения ведущим, покрывшим себя неувядающей славой, — сказал Радий Хабиров. — Как я уже говорил, все наши сформированные подразделения, и мобилизованные бойцы, и те, кто сейчас служит по контракту — для нас главные люди. Мы, как и договорились, будем помогать. Очень непросто все, но они проявляют и мужество, и героизм».
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