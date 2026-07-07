Оператор БПЛА с позывным «Дантэ» рассказал уфимцам о работе в зоне СВО

Военнослужащий до СВО служил на Северном флоте. На фронте он получил специальность оператора БПЛА.

«В мои задачи входит разведка территории непосредственно в зоне боевого соприкосновения, поиск и сопровождение личного состава на позициях, а также поиск укрытий и военнослужащих, которые могут потеряться в дороге, с дальнейшим сопровождением. Мы постоянно поддерживаем с ними связь», — пояснил «Дантэ».

Дроновод также отметил, что одна из главных задач — это обнаружение и уничтожение противника. С помощью ударных коптеров и дронов-разведчиков операторы БПЛА успешно выполняют эти задачи. По словам «Дантэ», его взвод уже добился результатов, бойцы уничтожили троих боевиков ВСУ, за которыми пришлось вести наблюдение около трёх недель.

«В зоне боевого соприкосновения мы используем „мавики“ разных модификаций для дневного и ночного применения. Эти дроны показывают себя великолепно. Кроме того, мы применяем FPV-дроны, они гораздо эффективнее и лучше проявляют себя на линии боевого соприкосновения», — рассказал «Дантэ».

Оператор БПЛА подчеркнул, что рядом с ним надёжные товарищи. «Дантэ» также высоко оценил работу командования. Командиры вникают в каждую проблему, не ругают и не критикуют, а разбирают ошибки, помогают с материально-техническим обеспечением и решают личные вопросы.

«Я очень доволен своей командой. Мы идём вперёд и постоянно движемся к цели», — заключил военнослужащий.