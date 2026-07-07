Госдума рассмотрит пять законопроектов в поддержку участников СВО

Госдума 7 и 8 июля рассмотрит пять законопроектов в поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил председатель парламента страны Вячеслав Володин.
Сегодня, 7 июля, в процедуре второго чтения будут рассмотрены два законопроекта, которые позволят дополнительно поддержать участников добровольческих формирований и членов их семей. Одна из инициатив упростит для добровольцев получение набора социальных услуг, другая — позволит им получить дополнительные дни отдыха.
В тот же день в первом чтении Госдума планирует рассмотреть два законопроекта, связанных с усилением правовых гарантий обеспечения жильём для семей участников спецоперации.
Завтра, 8 июля, во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о предоставлении Минобороны России и Росгвардии права на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.
Ранее в Башкирии участники СВО получили приоритет при трудоустройстве.
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