Госдума рассмотрит пять законопроектов в поддержку участников СВО

Госдума 7 и 8 июля рассмотрит пять законопроектов в поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил председатель парламента страны Вячеслав Володин.

Сегодня, 7 июля, в процедуре второго чтения будут рассмотрены два законопроекта, которые позволят дополнительно поддержать участников добровольческих формирований и членов их семей. Одна из инициатив упростит для добровольцев получение набора социальных услуг, другая — позволит им получить дополнительные дни отдыха.

В тот же день в первом чтении Госдума планирует рассмотреть два законопроекта, связанных с усилением правовых гарантий обеспечения жильём для семей участников спецоперации.

Завтра, 8 июля, во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о предоставлении Минобороны России и Росгвардии права на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.

Ранее в Башкирии участники СВО получили приоритет при трудоустройстве.