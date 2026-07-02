В Башкирии участники СВО получили приоритет при трудоустройстве

В Башкирии утвердили новый порядок резервирования рабочих мест для граждан, которые особо нуждаются в социальной защите. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

В перечень льготных категорий, зарегистрированных в центре занятости, вошли участники СВО и члены их семей. Кроме них, приоритетное право на трудоустройство также получили ветераны боевых действий, уволенные с военной службы, и их родственники, инвалиды, граждане предпенсионного возраста, беженцы, многодетные родители и другие.

Новый механизм призван расширить возможности трудоустройства для уязвимых категорий населения. Работодатели могут заключать с центрами занятости договоры о резервировании, определяя виды работ и количество вакансий, которые будут предлагаться в первую очередь социально незащищённым гражданам.

Ранее в Башкирии ввели бесплатное обучение для военнослужащих со статусом Героя России.