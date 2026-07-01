БАГСУ ввела бесплатное обучение для военнослужащих со статусом Героя России

Героям Российской Федерации и кавалерам трех орденов Мужества будет предоставляться 100%-я скидка на обучение по программам высшего образования в Башкирской академии госслужбы и управления при Главе РБ. За это решение единогласно проголосовали на заседании ученого совета вуза сегодня, 1 июля, в День ветеранов боевых действий.

Известно, что все остальные участники спецоперации и члены их семей получат скидку в 10% от стоимости программы. Как отметил и. о. ректора БАГСУ Азат Бадранов, академия стала первым вузом в стране, в котором приняли подобную меру поддержки.

«Это важное решение для нашей республики и страны. Сегодня у нас на бакалавриате образование получает 71 участник СВО, 33 ребенка военнослужащих и 12 жен бойцов. В магистратуре учатся 59 участников СВО и 10 членов их семей. Профессиональную переподготовку прошли 37 участников СВО и 40 членов их семей, а проходят сейчас 54 участника СВО и 25 членов их семей. В мае 2026 года к нам на бакалавриат факультета государственного и муниципального управления и экономики перевёлся Герой России Василь Ямалетдинов, который не нуждается в представлении. Мы очень гордимся тем, что он получает своё первое высшее образование в нашей академии», — прокомментировал Азат Бадранов.