Ветеран боевых действий из Башкирии рассказал о службе в Афганистане и СВО

Сегодня у Фаиза Гафуровича день рождения. Ему исполнилось 62 года. Фаиз Халитов родился в Кугарчинском районе Башкирии. С детства для него примером был двоюродный дядя, лётчик Ильдус Халитов. Ильдус Минибаевич командовал авиаполком в Джелалабаде. Именно он во многом определил жизненный путь будущего офицера.

В 1982–1984 годах Фаиз Халитов проходил срочную службу в пограничных войсках в Прибалтике, у финской границы. После демобилизации поступил в медицинский университет, а окончив четвёртый курс, продолжил обучение на самарском военно-медицинском факультете.

В 1987 году его направили на пост Ширхан в эвакопункт, где он работал медбратом. Это важнейший пограничный посёлок и крупнейший речной порт в провинции Кундуз в северном Афганистане, расположенный на берегу реки Пяндж. В 1991 году, после окончания самарского военно-медицинского факультета, Фаиза Халитова направили в среднеазиатский пограничный округ. Служба началась в Ашхабаде, а затем последовало распределение в Таджикистан, где он служил врачом миномётного дивизиона Московского пограничного отряда, а также десантно-штурмовой группы и разведроты.

«Как врач я уже был в составе группы, — вспоминает Фаиз Гафурович. — Мы переходили на территорию Афганистана, уничтожали бандгруппы, которые шли с боеприпасами, оружием и запрещёнными веществами. В 1992 году в Таджикистане началась межнациональная война. Мы оказались в нейтральной полосе между Афганистаном и воюющими сторонами. Я оказывал медицинскую помощь не только солдатам Вооружённых сил России, но и армии Афганистана. Бандформирования начали входить на территорию Таджикистана со стороны Афганистана, и наш пограничный отряд вступил в боевые действия. Как врач отряда, я участвовал в освобождении 12-й, 11-й пограничных застав. Когда афганская армия просила помощи, им тоже приходилось делать хирургические операции в полевых условиях. Я сортировал раненых, отправлял в госпиталь, некоторых оставлял у себя».

За время участия в боевых действиях Фаиза Гафуровича дважды контузило. В 1993 году, когда вытаскивал с поля боя солдат, и в 1994 году, спасая офицера. В его биографии есть эпизод, когда он попал в руки моджахедов. В аэропорту Душанбе его захватили и две недели держали в зиндане. Но и в плену он не сдавался. Его вытащили сослуживцы из разведроты, которых он сам когда-то спас и вынес с поля боя.

Фаиз Халитов вспоминает случаи, когда остался жив благодаря вмешательству свыше. Однажды в 1992 году, когда летел за раненым солдатом, их вертолёт попал в засаду. Обстрел вёлся с территории Афганистана и Таджикистана. И трижды он слышал голос: «Садись в другую сторону». После выстрела его отбросило в сторону, и автоматная очередь прошла там, где только что была его голова. В другой раз, когда должен был ехать в колонне на 15 километров, он почувствовал, что ему не нужно ехать. Через час машина, которая поехала вместо него, взорвалась на мине. Судьба вновь отвела от гибели.

В 1999 году Фаиз Халитов уволился по состоянию здоровья. Но и на гражданке не оставил медицину. Работал в больнице посёлка Юмагузино, затем 26 лет посвятил судебно-медицинской экспертизе, возглавляя Кугарчинское районное судебно-медицинское отделение.

Когда началась специальная военная операция, Фаиз Гафурович снова оказался на передовой. В сентябре 2023 года его командировали в Мариуполь. Занимался эксгумацией, вскрытиями, видел то, что творили украинские националисты.

«Слово „звери“ не подходит, — говорит он с негодованием. — Фашисты!»

В феврале 2024 года его направили в Луганск, где он прикрывал Артёмовско-Бахмутское направление. Принимал груз «200».

«Работали с шести утра до двенадцати ночи каждый день. Когда из зоны СВО нас отправили в Ростов для возвращения в Уфу, мы чувствовали себя попавшими на другую планету. Мы были как зомби», — вспоминает Фаиз Халитов.

Через руки Фаиза Гафуровича прошли 15 Героев России. По его словам, семеро или восемь из них живы. Остальные погибли в боях. Его позывной «Док» стал символом надежды для сотен солдат. Фаиз Халитов вспоминает, как солдаты, выписавшись из госпиталя, подходили к нему и говорили: «Док, спасибо большое». Эти слова он считает главной наградой для врача. Кстати, афганцы называли его «ака-табиб», то есть «дядя доктор».

Супруга Фаиза Гафуровича Ильнира Разяповна тоже была врачом, поехала с мужем в Таджикистан. Они вместе участвовали в боевых действиях. У них был девиз: «Aliis inserviendo consumor» — «Светя другим, сгораю сам». К сожалению, её уже нет в живых.

Фаиз Гафурович награждён медалью «За отвагу», медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и другими государственными наградами. Сегодня он активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи. Он был первым руководителем организации «Боевое братство» в Кугарчинском районе, который открылся в 2018 году. В его ряды вошли воины, прошедшие горнило Афганской войны, Северного Кавказа, а также ветераны и участники СВО. Фаиз Халитов принимал участие в создании аллеи «Боевого братства», открытии памятников погибшим военнослужащим. Там несколько лет встречаются бойцы, в том числе и со школьниками, проводятся митинги, посвящённые памяти павших героев.

«Стараюсь, чтобы ребята не забывали с уважением относиться к тем, кто сейчас служит на СВО. Провожу встречи, с товарищами занимаемся патриотическим воспитанием молодёжи. Чтобы дети знали, какой ценой достаётся мир на земле. Любовь к жизни есть, несмотря ни на что. Хочется видеть больше улыбок людей, чтобы были мир и жизнь. Особенно после войны радуешься каждому дню, который нам преподнёс Всевышний», — говорит Фаиз Гафурович.

Когда Фаиз Халитов говорит о Родине, в его голосе звучит особая теплота.

«Я бы слово „Россия“ поставил наравне с мамой, папой. Когда ты в чужой стране, далеко от дома, понимаешь, что значит Родина. Это самое нежное, ласковое слово», — признаётся ветеран боевых действий.