Герой России Василь Ямалетдинов вступил в Ассоциацию ветеранов СВО Башкирии

Герой России Василь Ямалетдинов после службы в Вооружённых силах РФ планирует устроиться на муниципальную или государственную службу. Об этом военнослужащий сказал после вступления в Ассоциацию ветеранов СВО Башкортостана.

«Понимаю, что на мне большая ответственность. Люди будут равняться, смотреть. Проступков не должно быть с моей стороны. Нужно служить примером для подрастающего поколения. Будем помогать ветеранам, которые нуждаются в помощи, по ранению вернулись, и семьям, которые остались без своих защитников, детям, которые остались без отцов», — сказал Василь Ямалетдинов, получая удостоверение.