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06:01 (UTC+5), 07 Июля 2026

Герой России Василь Ямалетдинов вступил в Ассоциацию ветеранов СВО Башкирии

Фото: Ильяс Каскинов | Ассоциация ветеранов СВО Башкортостана
Эдуард Кускарбеков
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Герой России Василь Ямалетдинов после службы в Вооружённых силах РФ планирует устроиться на муниципальную или государственную службу. Об этом военнослужащий сказал после вступления в Ассоциацию ветеранов СВО Башкортостана.

«Понимаю, что на мне большая ответственность. Люди будут равняться, смотреть. Проступков не должно быть с моей стороны. Нужно служить примером для подрастающего поколения. Будем помогать ветеранам, которые нуждаются в помощи, по ранению вернулись, и семьям, которые остались без своих защитников, детям, которые остались без отцов», — сказал Василь Ямалетдинов, получая удостоверение.

Ильяс Каскинов Ассоциация ветеранов СВО БашкортостанаИльяс Каскинов Ассоциация ветеранов СВО Башкортостана
Фото: Ильяс Каскинов | Ассоциация ветеранов СВО Башкортостана

В Ассоциации ветеранов республики отметили, что важно, когда такие люди вступают в её ряды.

«Это не про формальности — это про живую связь, поддержку и общие дела. Мы всегда открыты для всех ветеранов СВО, кто хочет быть рядом, помогать другим и оставаться частью команды», — отметили в организации.

Ильяс Каскинов Ассоциация ветеранов СВО БашкортостанаИльяс Каскинов Ассоциация ветеранов СВО Башкортостана
Фото: Ильяс Каскинов | Ассоциация ветеранов СВО Башкортостана

Василь Ямалетдинов родился в Салаватском районе. Окончил техникум. После срочной службы связал жизнь с армией. С 2022 года участвовал в СВО. В боях был трижды тяжело ранен, но каждый раз возвращался в строй.

Василь Ямалетдинов прошёл путь от рядового до офицера. В 2024 году стал младшим лейтенантом, в 2026 — капитаном. Участвовал в боях за Новогригорьевку и Гуляйполе, где его подразделение одним из первых вошло в город. За мужество и выполнение боевых задач ему присвоено звание Героя России.

Недавно Василь Ямалетдинов поступил в Академию Главы Республики Башкортостан на факультет государственного и муниципального управления и экономики.

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