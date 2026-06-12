Герой России Василь Ямалетдинов стал студентом Академии Главы Башкирии

Герой России Василь Ямалетдинов из Салаватского района поступил учиться в Академию Главы Республики Башкортостан. Участник СВО зачислен на факультет государственного и муниципального управления и экономики.

В вузе готовят управленческие кадры для регионов страны. И, как отметил и. о. ректора БАГСУ Азат Бадранов, особенно важно, что за новыми знаниями сюда пришёл военнослужащий, выполнявший воинский долг на передовой.

Василь Ямалетдинов с первых дней специальной военной операции находится на передовой. Его боевой путь — это история мужества, силы духа и верности воинскому долгу. Офицер трижды был тяжело ранен, но квсегда, возвращался в строй к своим бойцам.

Сегодня капитан Василь Ямалетдинов продолжает выполянть боевые задачи на фронте. Он командует ротой мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады Восточного военного округа.

Как ранее сообщало ИА «Башинформ», одним из ключевых эпизодов боевого пути офицера, тогда ещё старшего лейтенанта, стала операция в Запорожской области. В декабре 2025 года подразделение под командованием Ямалетдинова одним из первых вошло в город Гуляйполе. Рота сыграла важную роль в выполнении боевой задачи в западной части населённого пункта. Благодаря грамотным и решительным действиям командира бойцы смогли удержать занятые позиции до подхода основных сил российской армии.

«Задача моей роты заключалась в том, чтобы обойти противника в лесополосе и занять в его тылу три улицы. Надо было зачистить западную часть города и создать плацдарм для дальнейшего продвижения основных сил бригады. И когда наши войска начали теснить вэсэушников из лесополки, те начали отступать по направлению к нам. Для них стало полной неожиданностью, когда наткнулись в тылу на мою роту. Исход ясен. Мы удерживали занятые позиции до прихода наших основных сил. Наступали почти три недели, а потом ещё отбивали контратаки. Но самое тяжёлое — это дорога, сам штурм не страшен», — рассказал Василь Ямалетдинов информагентству «Башинформ».

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Василю Ямалетдинову присвоено звание Героя Российской Федерации. О

Торжественная церемония вручения государственной награды состоялась в День защитника Отечества в представительском кабинете Московского Кремля. Знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» — на китель военнослужащего прикрепил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«В жизни Василя Ямалетдинова начинается новая глава. Совмещая воинскую службу с обучением, Герой России становится студентом Академии Главы Республики Башкортостан. Его выбор факультета государственного и муниципального управления и экономики закономерен. Офицер, имеющий уникальный опыт управления людьми в экстремальных условиях, стремится получить системные знания, необходимые для служения стране и на гражданском поприще, — говорит Азат Бадранов. — Присутствие такого студента в академии — это мощный воспитательный пример для молодёжи, сотрудников и профессорско-преподавательского состава. Это напоминание о том, что настоящие лидеры формируются не только в аудиториях, но и в испытаниях, где особенно ясно проявляются характер, ответственность и любовь к Родине».