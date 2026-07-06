Участников СВО из Башкирии поблагодарили за успешный штурм Константиновки

Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения и военнослужащих за успешное взятие Константиновки (ДНР). В их составе город освобождали бойцы первого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова, выполняющие боевые задачи в составе 72-й мотострелковой бригады. Об этом на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

«Башкирский батальон имени Минигали Шаймуратова, который действует в составе 72-й мотострелковой бригады, участвовал в штурме Константиновки. Наш Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поблагодарил военнослужащих за успешное взятие этого города и отметил его значимость на пути к полному уничтожению формирований ВСУ на Славянско-Краматорском рубеже. Благодарю наших бойцов за мужество, характер, достойную службу», — сказал Рустам Муратов.

Напомним, подразделения Вооружённых сил России, в том числе батальон имени Минигали Шаймуратова, принимают участие в планомерном освобождении Константиновки в ДНР. Этот населённый пункт в 55 км от Донецка являлся одним из крупнейших укрепрайонов ВСУ. Город играл ключевую роль для снабжения противника в Краматорско-Славянском направлении, в населённом пункте расположен крупный транзитный железнодорожный узел.

На одном из видеокадров объективного контроля, снятых в районе железнодорожного вокзала Константиновки, один из бойцов штурмового подразделения развернул знамя башкирского добровольческого батальона имени Шаймуратова.