Ветеран СВО Ильнур Хамитов представит Башкирию на всероссийской «Туриаде»

Ветеран СВО из Баймакского района Ильнур Хамитов представит Башкирию на федеральном этапе по спортивному туризму среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в ассоциации ветеранов СВО в РБ.

Ранее он выступил на республиканских соревнованиях по спортивному туризму и вместе с командой достойно представил Иглинский район.

Ильнур Хамитов до подписания контракта с минобороны РФ работал фермером, он был коневодом. В 2024 году ушёл добровольцем на фронт. На передовой служил командиром штурмового подразделения. Т

В одном из боевых операций получил тяжёлое ранение. После ампутации ноги, нескольких операций и долгой реабилитации он заново научился ходить.

Но главное, боец не потерял себя. Сегодня Ильнур живёт полноценной жизнью. Он занимается спортом, плавает, играет в теннис, осваивает туристские дистанции и своим примером помогает другим ветеранам поверить, что после самых тяжёлых испытаний жизнь продолжается.

«Мы будем болеть за Ильнура всей республикой. Потому что такие люди представляют Башкортостан не только на соревнованиях. Они представляют силу характера, достоинство и умение радоваться каждому новому дню — несмотря ни на что», — отметили в в ассоциации ветеранов СВО в РБ.

Ранее глава администрации Зианчуринского района Дамин Юланов навестил раненого бойца с позывным «Шах» в военном госпитале в Москве.