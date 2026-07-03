Глава района Башкирии навестил раненого бойца в госпитале в Москве

Глава Зианчуринского района Дамин Юланов навестил раненого бойца в военном госпитале в Москве. Юланов сообщил, что военнослужащий с позывным «Шах» идёт на поправку после ранения, готовится к выписке.

«Увидеть его живым, улыбающимся — для меня большая радость и облегчение. — отметил глава района. — „Шах“ — человек с большой буквы. Даже сейчас, когда самому нужна забота, он больше переживает за своих друзей, которые остались там, на передовой. Сейчас ему предстоит восстановление, и мы постараемся сделать всё, чтобы он чувствовал нашу поддержку».

«Шах» срочную службу проходил в Чечне. Ветеран свой боевой путь продолжил на Донбассе — во время частичной мобилизации отправился на СВО. Сегодня на передовой служит санинструктором.

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